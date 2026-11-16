İnegöl parklarına uzaktan anons ve çift yönlü iletişimli uyarı altyapısı kuruldu

İnegöl'de merkezî anons ve uyarı sistemi devreye girdi

İnegöl Belediyesi, Akıllı Parklar Projesi kapsamında Altıeylül Çocuk Parkı'nda güvenlik kameralarına entegre edilen Merkezi Anons ve Uyarı Işık Sistemini hayata geçirdi. Yeni uygulama, park alanında uzaktan sesli anons, ışıklı uyarı ve çift yönlü sesli iletişim imkânı sunarken, acil durumlarda siren ve afet uyarılarının yayınlanmasına da olanak tanıyor.

Nasıl çalışıyor:

Sistem, parkta bulunan 4 adet güvenlik kamerasına ilave olarak kuruldu ve İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılandırıldı. İzleme ve Değerlendirme Merkezi üzerinden kontrol edilen yapı, Merkezi Anons ve Uyarı Yönetim Yazılımı aracılığıyla operatörler tarafından yönetiliyor. Akıllı Parklar Projesi kapsamında daha önce 45 çocuk oyun alanında kamera kurulumları tamamlanarak Güvenli Park uygulaması başlatılmıştı; yeni sistem bu altyapı ile entegre çalışıyor.

Çift yönlü iletişim ve acil durum özellikleri:

Sistemin öne çıkan özelliği, IP telefon altyapısına benzer bir prensiple çalışan çift yönlü sesli iletişim yeteneği. Merkez operatörü, dahili telefonlardan park sistemini arayarak alanla karşılıklı sesli görüşme gerçekleştirebiliyor; böylece yalnızca anons yapmakla kalınmıyor, park kullanıcılarıyla doğrudan iletişim kurulabiliyor. Ayrıca sistem üzerinden park kuralları, güvenlik, bilgilendirme ve farkındalık duyuruları ile belirlenen gün ve saatlerde otomatik anons senaryoları oluşturulabiliyor. Deprem, sel gibi afetlerde siren ve acil durum uyarıları yayınlanması da mümkün hale getirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Parklarımız, çocuklarımızın oyun oynadığı, ailelerimizin vakit geçirdiği ve vatandaşlarımızın sosyal yaşamına katkı sunan ortak yaşam alanlarımız. Bu alanların daha güvenli, daha kontrollü ve daha işlevsel hale gelmesi için teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanıyoruz. Altıeylül Çocuk Parkımızda hayata geçirdiğimiz Merkezi Anons ve Uyarı Sistemi ile artık parkımızı yalnızca kameralar aracılığıyla izlemekle kalmıyor, ihtiyaç duyulduğunda uzaktan sesli ve ışıklı uyarılar da yapabiliyoruz. Üstelik çift yönlü iletişim özelliği sayesinde park alanıyla doğrudan iletişim kurabiliyoruz. Özellikle acil durumlarda kullanılabilecek uyarı altyapısı da bu uygulamayı daha önemli hale getiriyor. Amacımız, İnegöl’ümüzde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde vakit geçirebileceği yaşam alanlarını çoğaltmak ve teknolojik imkânları şehrimizin hizmetine sunmak."

Gelecek planı ve yaygınlaştırma:

Merkezi Anons ve Uyarı Sistemi, modüler ve geliştirilebilir bir altyapı ile tasarlandığı için ilerleyen dönemde İnegöl'deki diğer park alanlarına da uygulanabilecek şekilde planlandı. Bu sayede Akıllı Parklar Projesi kapsamında merkezi olarak yönetilebilen, uzaktan kontrol edilebilen ve acil durumlarda etkin şekilde kullanılabilen bütünleşik bir güvenlik ve bilgilendirme altyapısı oluşturulmuş oluyor.

İnegöl parklarında uzaktan anons ve uyarı sistemi dönemi