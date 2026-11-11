İnegöl sokaklarındaki kovalamaca sonlandı: kesinleşmiş 37 yıl 8 ay cezası bulunan zanlı tutuklandı

İnegöl'de yakalanma
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Mesut S. (35)'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin takibi sonucu şüpheliyle sokakta karşılaşılması üzerine kovalamaca başladı.
kovalamaca ve gözaltı:
Polis ekipleriyle yaşanan kısa süreli sokak kovalamacası neticesinde Mesut S. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandığı sırada basın mensuplarının görüntü aldığını gören şüpheli, "Çek çek iyi çek. Vatan haini yakaladılar. Vallahi çok komiksiniz" şeklinde tepki gösterdi.
adliyeye sevk ve tutuklama:
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mesut S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 37 YIL 8 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN KOVALAMACASI SONUCU YAKALANDI.
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