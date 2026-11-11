Dolar 50,2273 +0,02%
Euro 55,8615 -0,42%
Bist 11.728,87 +0,57%
Altın Gram 6.532,85 +0,38%
EUR/USD 1,1119 -0,43%
Brent Petrol 92,78 +1,41%
--°

İnegöl sokaklarındaki kovalamaca sonlandı: kesinleşmiş 37 yıl 8 ay cezası bulunan zanlı tutuklandı

İnegöl'de hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Mesut S., polisle çıkan sokak kovalamacası sonrası yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:28

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 15:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İnegöl sokaklarındaki kovalamaca sonlandı: kesinleşmiş 37 yıl 8 ay cezası bulunan zanlı tutuklandı

İnegöl'de yakalanma

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Mesut S. (35)'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin takibi sonucu şüpheliyle sokakta karşılaşılması üzerine kovalamaca başladı.

kovalamaca ve gözaltı:

Polis ekipleriyle yaşanan kısa süreli sokak kovalamacası neticesinde Mesut S. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandığı sırada basın mensuplarının görüntü aldığını gören şüpheli, "Çek çek iyi çek. Vatan haini yakaladılar. Vallahi çok komiksiniz" şeklinde tepki gösterdi.

adliyeye sevk ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mesut S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 37 YIL 8 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, POLİS...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 37 YIL 8 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN KOVALAMACASI SONUCU YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuyuya düşen 50'li yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi: İzmir Konak'ta inceleme
images

Erbaa'da Atatürk Caddesi'nde bir çocuğa dört köpeğin saldırısı kameraya yansıdı
images

Güllü dosyasında çözülmeyi bekleyen ses kayıtları
images

Güngören'de pencereden girerken sıkışan şüpheli itfaiye ekiplerince kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaynaşlı depremi sonrası 27 yılda yatay mimaride güvene yöneldi

Engelleri aşan bir merkez: zeynep ve ailesine umut veren eğitim ve rehabilitasyon

Güngören'de pencereden girerken sıkışan şüpheli itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Altı şüpheli 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp dosyasında adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette