Abant yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç dere yatağına devrildi

Abant yolu Ömerler mevkisinde kaza

Bolu'da, Abant yolu Ömerler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil dere yatağına devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olayda sürücü olarak belirtilen Ş.K. idaresindeki aracın plakası 81 AEG 484 olarak kaydedildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralı sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan kişinin durumunu değerlendirdikten sonra her iki kişiyi de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hastanedeki tedavi sürecine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Araç kurtarma ve soruşturma:

İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dere yatağına devrilen otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili adli ve idari boyutlarıyla inceleme başlatıldı; ekipler, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere olay yerinde ve çevrede incelemelerini sürdürüyor.

BOLU’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN DERE YATAĞINA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.