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Küçüksu'da doğayla buluşma: çocuk köyü ara tatilinde şenlik

Üsküdar Çocuk köyü, 14 Kasım Cumartesi 11.00-17.00 arasında ücretsiz atölye, at binme ve çiftlik hayvanları etkinliğiyle çocukları bekliyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Küçüksu'da doğayla buluşma: çocuk köyü ara tatilinde şenlik

Etkinlik ayrıntıları:

Üsküdar Belediyesi, 14 Kasım Cumartesi günü Üsküdar Çocuk köyü Küçüksu Yerleşkesi'nde (Dereboyu Caddesi) bir ara tatil etkinliği düzenliyor. Program 11.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve tüm etkinlikler ücretsiz olarak sunulacak.

Etkinlik çerçevesinde çocuklara at binme deneyimi, oyun alanları, çiftlik hayvanlarıyla tanışma ve yedi farklı atölye istasyonu ile çeşitli atölye çalışmaları sunulacak. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu de programa katılarak ailelerin ve çocukların heyecanına ortak olacak.

Etkinlikte neler olacak:

Program boyunca çocuklar doğayla iç içe vakit geçirirken yeni deneyimler kazanacak; at binme, hayvan gözlemleri ve atölye çalışmalarının yanı sıra oyun alanları aktif biçimde kullanılabilecek. Etkinlikte ayrıca kestane, limonata, süt mısır, Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi yiyecek ve içecekler ücretsiz olarak ikram edilecek.

Çocuk köyü ve olanakları:

Mart 2024'te hayata geçirilen Üsküdar Çocuk köyü, 85 bin metrekarelik alanda geleneksel köy yaşamını çocuklarla buluşturuyor. Köyde gölet, değirmen, çiftlik, köy konağı, cami ve meydan gibi unsurlar yer alıyor. Meyve ve sebze yetiştiriciliğinin yapıldığı bostanların yanı sıra ahır, ağıl ve kümes alanları bulunuyor; çocuklar inek, koyun ve tavuk gibi hayvanları yakından gözlemleyerek kırsal yaşamı deneyimleyebiliyor.

Çocuk köyünde ayrıca kütüphane ile kitap okuma ve ders çalışma alanları da mevcut; aileler ise köy konağı, restoran ve kahvehane gibi alanlarda zaman geçirebiliyor. Açıldığı günden bu yana özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören Çocuk köyü, ara tatil programıyla 14 Kasım Cumartesi günü çocukların ve ailelerin buluşma noktası olmaya devam edecek.

Etkinlik tüm çocuklara ve ailelerine açık olup katılımın ücretsiz olduğu hatırlatılıyor. Ziyaretçiler etkinlik günü Küçüksu Yerleşkesi, Dereboyu Caddesi'nde belirtilen saatlerde programdan yararlanabilecek.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TARAFINDAN ARA TATİL DOLAYISIYLA 14 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ ÇOCUK KÖYÜ KÜÇÜKSU...

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TARAFINDAN ARA TATİL DOLAYISIYLA 14 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ ÇOCUK KÖYÜ KÜÇÜKSU YERLEŞKESİ'NDE ETKİNLİK DÜZENLENECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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