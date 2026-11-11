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Abant yolu'nda kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi: iki yaralı

Bolu'nun Ömerler mevkiinde Ş.K. yönetimindeki 81 AEG 484 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybıyla dere yatağına devrildi; 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Abant yolu'nda kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi: iki yaralı

Abant yolu'nda kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi: iki yaralı

Bolu'nun Abant yolu Ömerler mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil dere yatağına devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale detayları:

Olayda, Ş.K. idaresindeki 81 AEG 484 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu dere yatağına devrilen otomobil bulunduğu yerden çıkartıldı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, bölgedeki sürücüleri dikkatli olmaya ve hız ile yol koşullarına uygun sürüş yapmaya çağırdı. Kazanın kesin sebebi, başlatılan soruşturma sonrası belirlenecek.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililerden ve hastane kaynaklarından gelecek yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bolu&#039;da otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Bolu'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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