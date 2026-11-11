Gaziantep’te belkıs mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpılan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Çarpmanın ardından hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı 16 yaşındaki Yağmur Sayan ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay anı ve ilk müdahale:

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düşen Sayan’a olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından genç kız, çevredeki bir özel hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sayan hastanede yaşamını yitirdi ve cenazesi işlemler için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

soruşturma ve gözaltı:

Kazada kullanılan hafif ticari aracın plakası ve sürücüsünün ilk etapta tespit edilemediği belirtilse de, polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmanın ardından araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Kazanın oluş şekli, araç hızı ve olay anındaki görgü tanıklarının ifadeleri polis tarafından inceleniyor; soruşturmanın selameti açısından yetkililer ayrıca güvenlik kamera kayıtlarını da değerlendiriyor.

GAZİANTEP'TE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU, AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.