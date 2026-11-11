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Ulus'ta orman yangını suçlamasından Dursun Öz beraat etti

Ulus'ta 31 Ağustos 2025'te çıkan yangınla suçlanan 67 yaşındaki arıcı Dursun Öz, delil yetersizliği nedeniyle 8. duruşmada beraat etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:40

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ulus'ta orman yangını suçlamasından Dursun Öz beraat etti

Ulus'ta orman yangını suçlamasından Dursun Öz beraat etti

Olayın seyrine ilişkin ayrıntılar:

Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağıçerçi köyünde 31 Ağustos 2025 tarihinde çıkan yangında, arıcılık yapan 67 yaşındaki Dursun Öz'ün öğle saatlerinde bal alımı ve sağımı sırasında tütsü körüğünden düşen kıvılcımın kuru otları tutuşturduğu ve bölgedeki piknik tüpünün patlamasına neden olduğu ileri sürülmüştü.

Patlama ile rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alana sıçradı. Yangınla mücadelede 3 yangın söndürme helikopteri, 28 iş makinesi ve yaklaşık 150 ila 200 personel yer aldı; çalışmalar yaklaşık 6 gün sürdü. Müdahale sonucunda yaklaşık 120 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Mahkeme süreci ve karar:

Yangının ardından gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dursun Öz hakkında Ulus Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol uygulamasıyla tutuksuz yargılanma kararı verilmişti. Uzayan yargılama sürecinde taraflar bilgi ve delillerini sundu.

Tutuksuz yargılanan Öz hakkında, yapılan duruşmalardan sonra 8. duruşmada mahkeme, dosyadaki delil ve değerlendirmeler sonucunda yeterli delil olmaması ve suçun ispatlanamaması gerekçesiyle beraat kararı verdi ve sanık tahliye edildi.

Adliye çıkışında Öz, yanındaki çocuklarına sarılarak kararın sevincini yaşadı. Mahkeme kararına ilişkin resmi belgeler ve gerekçeler duruşma tutanaklarında yer aldı.

8. DURUŞMADA BERAAT EDEN DURSUN ÖZ(ARKASI DÖNÜK ORTADA), AVUKATI (SOLDA), KIZI VE OĞLUYLA...

8. DURUŞMADA BERAAT EDEN DURSUN ÖZ(ARKASI DÖNÜK ORTADA), AVUKATI (SOLDA), KIZI VE OĞLUYLA KONUŞTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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