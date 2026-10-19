İnegöl'de ampul değiştirken merdivenden düşen mobilya iş yeri sahibi yaralandı

İnegöl'de ampul değiştiren iş yeri sahibi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen iş kazasında iş yeri sahibi Ercan K. (39) yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 14. Mobilya Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre Ercan K., ampulü değiştirmek için merdivene çıktı ve yaklaşık 3 metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü.

Olayın ayrıntıları

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından ambulansta stabilize edilen Ercan K., tedavi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik ve inceleme

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve iş yerinde incelemeler sürüyor. Bu tür kazaların önlenmesi için merdiven kullanımında sabitlik, uygun ekipman ve gerekli önlemlerin alınmasının önemi öne çıkıyor.

AMBULANSLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILAN ERCAN K., TEDAVİ ALTINA ALINDI.