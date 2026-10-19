Dolar 49,5494 +0,08%
Euro 55,6040 -0,08%
Bist 11.439,65 -2,41%
Altın Gram 6.633,93 -0,40%
EUR/USD 1,1217 -0,24%
Brent Petrol 108,14 -1,57%
--°

İnegöl'de ampul değiştirken merdivenden düşen mobilya iş yeri sahibi yaralandı

İnegöl'de ampul değiştirmek için çıktığı yaklaşık 3 metrelik merdivenden düşen iş yeri sahibi Ercan K., 112 ekipleriyle hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İnegöl'de ampul değiştirken merdivenden düşen mobilya iş yeri sahibi yaralandı

İnegöl'de ampul değiştiren iş yeri sahibi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen iş kazasında iş yeri sahibi Ercan K. (39) yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 14. Mobilya Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre Ercan K., ampulü değiştirmek için merdivene çıktı ve yaklaşık 3 metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü.

Olayın ayrıntıları

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından ambulansta stabilize edilen Ercan K., tedavi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik ve inceleme

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve iş yerinde incelemeler sürüyor. Bu tür kazaların önlenmesi için merdiven kullanımında sabitlik, uygun ekipman ve gerekli önlemlerin alınmasının önemi öne çıkıyor.

AMBULANSLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILAN ERCAN K., TEDAVİ ALTINA ALINDI.

AMBULANSLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILAN ERCAN K., TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayrampaşa'da stada zorla girme girişimi: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
images

Lüks vitrinler kırıldı, sokaklar yağmalandı: Fransa’da mağazalar ağır zarar görd...
images

Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan beyin cerrahı FE...
images

Amasya’daki kuyumcuda çelik kasada 5 adet F serisi 1 dolarlık banknot bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziemir kooperatifi davasında 1.008 sayfalık iddianame kabul edildi

Antalya COP31'e hazırlanırken kenti iklim krizine karşı güçlendiriyor

Saltukova'da altyapı ısrarı: her yağmurda aynı tablo, yeni kanal talebi büyüyor

Siyasi diyalog öne çıktı: DEM Parti heyeti YENİ Parti genel merkezinde

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi