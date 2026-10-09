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Memlekette helallik ve gözyaşı: Denizli'de ölen çift Tatar beldesinde uğurlandı

Denizli’de pansiyonda ölü bulunan 79 yaşındaki Yaşariye ve 80 yaşındaki eşi Tahsin Ünver, Uşak’ın Sivaslı Tatar beldesinde helalleşilip toprağa verildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Memlekette helallik ve gözyaşı: Denizli'de ölen çift Tatar beldesinde uğurlandı

Denizli'de pansiyonunda ölü bulunan çiftin cenaze süreci:

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde 4 Ekim tarihinde pansiyona yerleşen çift, bir süre odalarından çıkmayınca pansiyon sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, banyoda hareketsiz halde bulunan çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Çiftin cenazeleri, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgu'na sevk edildi.

otopsi ve adli işlemler:

Adli tıp müdahalesinin tamamlanmasının ardından cenazeler defnedilmek üzere memleketleri olan Uşak’ın Sivaslı ilçesi Tatar beldesi'ne getirildi. Yetkililerin ve sağlık ekiplerinin raporlamasının ardından aile ve yakınlarına teslim edilen cenazeler için beldede hazırlıklar yapıldı.

cenaze töreni ve yaşam öyküsü:

Çiftin evlerinin önünde yakınları tarafından helallik alındıktan sonra, ikindi namazını müteakip Aşağı Cami'de cenaze namazı kılındı. Ardından Yaşariye Ünver (79) ve Tahsin Ünver (80) belde mezarlığında toprağa verildi. Törene aile yakınları ve belde sakinleri katıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre çift 4 Ekim'de pansiyona yerleşmiş ve tatil amacıyla Türkiye'de bulunuyordu. Tahsin Ünver'in 1971'de işçi olarak Danimarka'ya gittiği, 1973'te eşini de yanına aldığı ve Danimarka'dan emekli olduğu bildirildi.

DENİZLİ’DE BİR PANSİYONDA HAYATINI KAYBEDEN YAŞLI ÇİFT, MEMLEKETLERİ UŞAK’IN SİVASLI İLÇESİNE...

DENİZLİ’DE BİR PANSİYONDA HAYATINI KAYBEDEN YAŞLI ÇİFT, MEMLEKETLERİ UŞAK’IN SİVASLI İLÇESİNE BAĞLI TATAR BELDESİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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