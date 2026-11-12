Dolar 50,2545 +0,05%
Euro 55,8828 +0,23%
Bist 11.809,00 +1,22%
Altın Gram 6.388,71 -1,16%
EUR/USD 1,1100 +0,09%
Brent Petrol 91,81 -1,02%
--°

İnegöl'de hastane ekibi gerçekçi KBRN ve deprem senaryosunu başarıyla yürüttü

İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki KBRN ve deprem tatbikatında sağlık ekipleri hız, koordinasyon ve müdahale becerilerini gerçekçi senaryoyla sergiledi; görüntüler etkileyiciydi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

İnegöl'de hastane ekibi gerçekçi KBRN ve deprem senaryosunu başarıyla yürüttü

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tatbikat gerçeğini aratmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl Devlet Hastanesi'nde düzenlenen KBRN ve deprem tatbikatı, olası afet ve acil durumlara hazırlık açısından kapsamlı bir prova niteliği taşıdı. Senaryoya göre farklı noktalarda oluşan acil durumlara müdahale eden sağlık ekipleri, koordinasyon ve zaman yönetimi açısından yüksek bir performans sergiledi.

Tatbikatın kapsamı ve amaçları:

Tatbikat, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer risklere karşı (KBRN) alınacak önlemler ile deprem sonrası hasta kabul, triyaj ve tahliye süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesini hedefledi. Sağlık çalışanları; vaka değerlendirme, sterilizasyon ve izolasyon uygulamaları ile hızlı hasta nakli prosedürlerini uyguladı. Bu süreçte koordinasyon ve rol dağılımının önemi bir kez daha ortaya kondu.

Ekip performansı ve görsel kayıtlar:

Senaryo gereği zamanla yarışan ekipler, müdahalelerin etkinliğini artırmak için planlı hareket etti. Yerel ekiplerin sahadaki uyumu ve iletişim kanallarının işletilmesi, tatbikat sorumluları tarafından olumlu değerlendirildi. Gerçeğini aratmayan müdahale anları kameralara yansırken, görüntüler hem eğitim hem de değerlendirme amaçlı kullanılacak. Sağlık çalışanlarının koordineli çalışması ve uygulanan protokoller tatbikatın en dikkat çeken unsurları oldu.

Tatbikat sonrası yapılacak değerlendirme ve geri bildirimlerle tespit edilen eksikler üzerinde çalışılarak afet hazırlık seviyesinin daha da yükseltilmesi planlanıyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KBRN VE DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KBRN VE DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI. SAĞLIK EKİPLERİNİN AKTİF OLARAK GÖREV ALDIĞI TATBİKATTA EKİPLER ZAMANLA YARIŞIRKEN, ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER NEFES KESTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da COP31 buluşmaları: yeşil dönüşüm için sanayi ve teknoloji ortaklığı d...
images

Görünmeyen risk: 4,4 milyon yetişkin diyabet olduğunu bilmiyor
images

Silopi’de sağlık ekiplerinden lösemiye karşı toplumsal seferberlik
images

Osmaniye’de yıkım başladı: depremde hasar gören eski müftülük binası kaldırılıyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan, Libya başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti

Konteynerden denize saçılan milyonluk ses sistemleri Çatalca kıyılarını kapladı

Yeşilyurt'ta yerinde dönüşüm ve dijitalleşmeyle kent yeniden inşa ediliyor

Reyhanlı'da müstakil ev yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi