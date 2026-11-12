İnegöl'de hastane ekibi gerçekçi KBRN ve deprem senaryosunu başarıyla yürüttü

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tatbikat gerçeğini aratmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl Devlet Hastanesi'nde düzenlenen KBRN ve deprem tatbikatı, olası afet ve acil durumlara hazırlık açısından kapsamlı bir prova niteliği taşıdı. Senaryoya göre farklı noktalarda oluşan acil durumlara müdahale eden sağlık ekipleri, koordinasyon ve zaman yönetimi açısından yüksek bir performans sergiledi.

Tatbikatın kapsamı ve amaçları:

Tatbikat, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer risklere karşı (KBRN) alınacak önlemler ile deprem sonrası hasta kabul, triyaj ve tahliye süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesini hedefledi. Sağlık çalışanları; vaka değerlendirme, sterilizasyon ve izolasyon uygulamaları ile hızlı hasta nakli prosedürlerini uyguladı. Bu süreçte koordinasyon ve rol dağılımının önemi bir kez daha ortaya kondu.

Ekip performansı ve görsel kayıtlar:

Senaryo gereği zamanla yarışan ekipler, müdahalelerin etkinliğini artırmak için planlı hareket etti. Yerel ekiplerin sahadaki uyumu ve iletişim kanallarının işletilmesi, tatbikat sorumluları tarafından olumlu değerlendirildi. Gerçeğini aratmayan müdahale anları kameralara yansırken, görüntüler hem eğitim hem de değerlendirme amaçlı kullanılacak. Sağlık çalışanlarının koordineli çalışması ve uygulanan protokoller tatbikatın en dikkat çeken unsurları oldu.

Tatbikat sonrası yapılacak değerlendirme ve geri bildirimlerle tespit edilen eksikler üzerinde çalışılarak afet hazırlık seviyesinin daha da yükseltilmesi planlanıyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KBRN VE DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI. SAĞLIK EKİPLERİNİN AKTİF OLARAK GÖREV ALDIĞI TATBİKATTA EKİPLER ZAMANLA YARIŞIRKEN, ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER NEFES KESTİ.