Manisa’da üreticinin ortak kullanımına 144 yeni nesil tarım makinesi desteği

Manisa Büyükşehir'den makine parkı desteği:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve çiftçilerin makine ekipmanı maliyetlerini azaltmak amacıyla 16 ilçe ziraat odasına toplam 21 milyon TL değerinde 144 yeni nesil tarım makinesi sağladı. Araç ve ekipmanların teslim töreni Akhisar'da gerçekleştirildi; programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, ilçe ziraat odası başkanları ve çok sayıda üretici katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu törende, "Manisa’mızın bereketli topraklarında, 21 milyon TL’lik tarım makinesi desteğiyle çiftçimizi destekliyoruz. 16 ilçe Ziraat Odası başkanlığımız ile el ele vererek 144 adet yeni nesil tarım makinesini çiftçilerimizin ortak kullanımına sunduk. Zeytin eleğinden mibzere, taş toplamadan sulama sistemlerine kadar üreticimizin maliyetini azaltacak her ekipmanla yanlarındayız. Emek veren, alın terini döken, üreten tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Dağıtılan ekipman türleri:

İlçe üretim desenleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen makine parkında, taş toplama, zeytin hasat makineleri, hayvan gübresi dağıtma ekipmanları, toprak altı gübre atma makineleri ve toprak altı damla sulama borusu serme makinaları yer aldı. Ayrıca zeytin eleği, ceviz-badem soyma makineleri ve mibzer gibi küçük ölçekli üreticilerin bireysel olarak temin etmekte zorlandıkları veya ortak kullanımının ekonomik olduğu cihazlar da dağıtıldı.

Daha geniş destek ve hedefler:

Programda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, 2026 yılı başından bu yana Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yapılan desteklerin yaklaşık 600 milyon TL seviyelerine yaklaştığını belirterek makineleşme ve teknolojinin tarımsal verimlilik için önemine vurgu yaptı. Aydın, "2026 yılının başından bu yana Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak çok sayıda makine desteğinde bulunduk. 17 ilçemizdeki ziraat odalarına yönelik tarım makineleri desteğimizi tamamlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl çiftçilerimize yaptığımız destekler neredeyse 600 milyon TL’ye yaklaştı. Manisa bir tarım ve üretim şehri. Üreticilerimiz zor bir yıl geçiriyor. Tarımda yalnızca ürün desenini, satış ve pazarlamayı değil, verimliliği de önemsiyoruz. Verimliliğin makineleşme ve teknolojinin yoğun şekilde kullanılmasıyla mümkün olacağını biliyoruz. 144 tarım makinesini ziraat odalarımız aracılığıyla üreticilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Aydın, önümüzdeki yılda hem makine sayısını hem de destek tutarını artırmayı ve çiftçi eğitimleri, doğru sulama teknikleri gibi alanlarda ziraat odalarıyla iş birliğini sürdürmeyi taahhüt etti.

İlçe ziraat odalarından değerlendirmeler:

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Besim Dutlulu'ya hizmetleri ve destekleri için teşekkür ederek, üreticilerin zor günlerinde sağlanan desteğin önemine vurgu yaptı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, ova yollarının iyileştirilmesinden buğday tohumu, zeytin kasası, gübre ve meyve fidanı desteklerine kadar süregelen yardım programlarının ilçedeki üreticilere katkı sağladığını belirtti ve Kırkağaç’a kazandırılacak zeytin hasat makinesi için teşekkür etti.

Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, ilçelerine bir adet hububat mibzeri, beş adet toprak silindiri ve beş adet taş toplama makinesi verildiğini bildirerek sağlanan desteğin üreticiler açısından değer taşıdığını söyledi. Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız ise taş toplama, toprak silindiri, ceviz kırma ve badem soyma makinelerinin üreticilerin işini kolaylaştıracağını belirtti ve tarımsal makine desteğinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini talep etti. Desteklerinden dolayı ziraat odası başkanları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve belediye yönetimine teşekkür etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK VE ÇİFTÇİLERİN MAKİNE EKİPMAN MALİYETLERİNİ AZALTMAK AMACIYLA 16 İLÇE ZİRAAT ODASINA TOPLAM 21 MİLYON TL DEĞERİNDE 144 YENİ NESİL TARIM MAKİNESİ DESTEĞİ SAĞLADI