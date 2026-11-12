Silopi’de sağlık ekiplerinden lösemiye karşı toplumsal seferberlik

Şırnak’ın Silopi ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, lösemiye karşı farkındalığı artırmak amacıyla hastanede bilgilendirme çalışması yürüttü. Çalışma kapsamında sağlık ekipleri, hasta yakınlarıyla bir araya gelerek hastalık hakkında bilgilendirmede bulundu ve hazırlanan materyalleri dağıttı.

etkinliğin amacı ve uygulaması:

Yürütülen çalışmanın hedefi, löseminin erken tanınmasını sağlamak ve toplumda duyarlılığı artırmaktı. Hastane ortamında gerçekleştirilen bilgilendirmede hasta yakınlarına yönelik kısa bilgilendirmeler yapıldı ve broşürler dağıtılarak temel belirtiler, başvuru yolları ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

toplumsal bilinç ve destek vurgusu:

Çalışmayla sadece hastaların değil, toplumun tüm kesimlerinin bilinçli ve duyarlı olması amaçlandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, lösemiyle mücadele eden tüm çocukların yanında olunduğu vurgulanarak, çocukların sağlıklı bir geleceğe kavuşması için toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen etkinlik, lösemi konusunda bilginin yayılması ve hasta yakınlarının desteklenmesi açısından yerel bir adım niteliğinde oldu; benzer çalışmaların sürdürülmesi, hastalıkla mücadelede toplum desteğini güçlendirebilir.

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, LÖSEMİ KONUSUNDA TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA HASTANEDE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. HASTA YAKINLARINA LÖSEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜRLER DAĞITILDI.