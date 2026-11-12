maslak’ta motosiklet önce otomobile sonra otobüse çarptı, duraktaki iki kişiye çarptı 4 yaralı

Sarıyer Maslak’ta öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi eski Büyükdere Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddialara göre sürücüsü Buğra Kara (23) olan 34 PBM 853 plakalı motosiklet, önündeki 34 HPE 103 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet önce bir İETT otobüsünün altına girerken, ardından otobüsten inen bir kişiye ve durakta bekleyen bir başka kişiye çarptı.

kaza anı ve yaralananlar:

Kazada motosiklet sürücüsü Buğra Kara, otobüsten inen Erkin K. (22), durakta bekleyen Sena Ü. (26) ile motosikletin arkasındaki yolcu Efe Batuhan A. yaralandı. Olay yerine yapılan ihbarın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

vatandaş müdahalesi ve ekiplerin çalışması:

Çevrede bulunan vatandaşlar yaralılara müdahale etmek için seferber oldu. Durakta bulunan bir kişi, yerde yatan Erkin K.'nin başından bir an olsun ayrılmayarak ona refakat etti ve sakinleştirmeye çalıştı. Başka bir vatandaş ise bacağından yaralanan Sena Ü.'yü elinden tutarak teselli etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş şekli ve trafik koşulları inceleniyor.

SEYİR HALİNDE OLAN BUĞRA KARA (23) KONTROLÜNDEKİ 34 PBM 853 PLAKALI MOTOSİKLET, ÖNÜNDEKİ 34 HPE 103 PLAKALI OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZA SONRASI BUĞRA KARA, SAVRULUP İETT OTOBÜSÜNÜN ALTINA GİRERKEN; SAVRULAN ARACI İSE ÖNCE OTOBÜSTEN İNEN ERKİN K.'YE (22) ARDINDAN DURAKTA BEKLEYEN SENA Ü.'YE (26) ÇARPTI.