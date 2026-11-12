Arnavutköy'ün gelecek vaat eden güreşçileri Tekirdağ'da 17 kez madalya sevinci yaşadı

arnavutköy'ün genç güreşçileri Tekirdağ'dan madalyalarla döndü:

Tekirdağ'da düzenlenen güreş turnuvasına katılan Arnavutköylü sporcular, saha içindeki performanslarıyla ilçeye önemli bir başarı getirdi. Mücadele boyunca sergilenen disiplin ve kararlılık, takımın çok sayıda kürsüye çıkmasını sağladı. Yarışmada elde edilen dereceler, bölgedeki altyapı çalışmalarının meyve verdiğini gösterdi.

madalya dağılımı ve öne çıkan sonuçlar:

Farklı yaş ve kategorilerde yarışan sporcular, turnuva sonunda 3 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak dikkat çekti. Özellikle U10 erkekler kategorisinde mücadele eden takım, gösterdiği istikrarlı performansla genel klasmanda ikincilik kupasını alarak takım başarısını taçlandırdı. Bu sonuçlar, hem bireysel yetenekleri hem de takım çalışmasını ön plana çıkardı.

belediyenin spor odaklı yatırımları:

Arnavutköy Belediyesinin çocuklar ve gençlere yönelik spor programları ile antrenman imkanları, elde edilen başarıların temelini oluşturdu. Belediye tarafından sağlanan destek, genç sporcuların yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanırken, ilçenin spor kültürünü de güçlendiriyor. Yetkililer, bu tür organizasyonların devamının geleceğin şampiyonlarını yetiştirmede hayati olduğunu vurguladı.

Turnuvadaki performans, Arnavutköy'ün hem yerel hem de ulusal ölçekte temsil kabiliyetini artırma hedefiyle örtüşüyor; genç sporcuların kazandığı deneyimlerin ilerleyen dönemde yeni başarılara zemin hazırlaması bekleniyor.

GÜREŞ TURNUVASI TEKİRDAĞ'DA DÜZENLENDİ