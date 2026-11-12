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Antalya'da COP31 buluşmaları: yeşil dönüşüm için sanayi ve teknoloji ortaklığı derinleşiyor

Bakan Kacır COP31'de Brezilya ve Bangladeş ile sanayi, teknoloji ve yeşil dönüşümde iş birliği ve yatırımı ele aldı; GFANZ Mutabakatı finansmanı artıracak.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Antalya'da COP31 buluşmaları: yeşil dönüşüm için sanayi ve teknoloji ortaklığı derinleşiyor

Antalya'da COP31 temasları:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da Brezilya ve Bangladeş heyetleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde öncelik, yeşil dönüşüm, sanayi, teknoloji ve yatırım eksenindeki iş birliklerinin güçlendirilmesi oldu.

İkili görüşmelerde gündem:

Kacır, Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanı Marcio Fernando Elias Rosa ile yaptığı görüşmede bu alanlardaki ortaklık imkanlarını ele aldı. Bakanın paylaşımına göre, "Yeşil dönüşüm, sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldık. Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve toplumlarımız için refah üreten bir anlayışla ortaklığımızı derinleştirmeyi sürdüreceğiz."

Bangladeş ile sanayi ve teknoloji iş birliği:

Yine COP31 çerçevesinde Bangladeş Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Abdul Awal Mintoo ile görüşen Kacır, iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji iş birlikleri, ortak projeler ve yeşil dönüşümün hızlandırılmasını ele aldı. Kacır, "Ülkelerimiz arasındaki sanayi ve teknoloji iş birliklerinin ve ortak projelerin yanı sıra, yeşil dönüşümün hızlandırılması ve iklim hedefleriyle uyumlu kalkınma politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Küresel Finans Zirvesi ve finansman hamlesi:

Antalya'da düzenlenen Küresel Finans Zirvesi'nde uluslararası finans kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Kacır, Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonunu paylaştı ve sürdürülebilir büyüme için yatırımların harekete geçirilmesi gereğine vurgu yaptı. Kacır, Glasgow Net Sıfır Finansal İttifakı (GFANZ) ile imzalanan Mutabakat Zaptı'nın sanayinin karbonsuzlaşmasına yönelik finansman imkânlarını genişleteceğini belirtti.

Bakan, uygun şartlı finansman kaynaklarıyla özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesinin, sanayinin yeşil dönüşümüne ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını söyledi.

GLASGOW NET SIFIR FİNANSAL İTTİFAKI (GFANZ) İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

GLASGOW NET SIFIR FİNANSAL İTTİFAKI (GFANZ) İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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