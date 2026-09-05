İnegöl'de öğle vakti çarpışma: iki otomobil savruldu, üç kişi yaralandı

kaza ve olay yeri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada üç kişi yaralandı; olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

çarpışmanın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre, Umut U. (19) idaresindeki 16 KIV 03 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu ve karşı şeride geçerek Yakup Ç. (29) yönetimindeki 16 AJN 966 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da savrulma yaşandı.

yaralılar, müdahale ve görüntüler:

Kazada sürücüler Umut U. ve Yakup Ç. ile 16 AJN 966 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Çağdaş Ç. (36) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne nakletti.

Olay anına ilişkin görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkararak karşı yönden gelen araçla çarpıştığı anlar net şekilde görülüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yapıyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI.