İnegöl'de onuncu kitap şöleni için geri sayım başladı

İnegöl kitap günleri 10. kez kapılarını açıyor:

İnegöl Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen İnegöl Kitap Günleri, 2026 yılında onuncu kez kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Organizasyon, şehirdeki kültür ve sanat yaşamına sunduğu katkıyı güçlendirerek 30 Ekim-8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerle sürdürmeyi hedefliyor.

Etkinlik takvimi ve program:

On günlük program boyunca yayınevleri, yazarlar ve okurlar aynı çatı altında buluşacak. Fuar alanında yapılacak yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günleri ile farklı yaş gruplarına hitap eden paneller ve atölyeler yer alacak. Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik etkinliklerin ön planda olduğu organizasyon, öğrenciler, öğretmenler ve aileler için zengin bir içerik sunacak.

On yıllık birikim ve hedefler:

İnegöl Kitap Günleri, ilk düzenlendiği günden bu yana okuma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladı. Geçen dokuz yılda birçok yayınevi ve yazarı ağırlayan organizasyon, onuncu yılında etkinlik çeşitliliğini artırarak hem yerel hem bölgesel ziyaretçi çekmeyi planlıyor. Fuardan beklenen katılımın İnegöl'ün yanı sıra çevre ilçelerden de yoğun olacağı belirtiliyor.

Başkan Taban'dan davet:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, etkinliğin her yıl güçlenerek sürdüğünü vurguladı ve onuncu yılı coşkuyla karşılamaya hazırlandıklarını söyledi. Başkan Taban etkinlikle ilgili olarak, "30 Ekim-08 Kasım tarihleri arasında şimdiden hem şehrimizdeki hem de komşu il ve ilçelerdeki kitapseverleri İnegöl’ümüze davet ediyoruz. Hem bir kitap molası vermek hem de sonbaharın eşsiz sunumuyla İnegöl’ün tarihi, turizmi, doğası ve farklı güzelliklerini keşfetmek için çok güzel bir dönem" dedi.

Organizatörler, ziyaretçilere yalnızca kitap satışı değil aynı zamanda edebi söyleşiler, atölyeler ve buluşma imkânları sağlayarak İnegöl Kitap Günleri'ni bölgenin önemli kültürel randevularından biri haline getirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar ve yayınevleriyle sürdürülecek iş birlikleri etkinliğin gelecek yıllarda da büyüyeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ TARAFINDAN HER YIL DÜZENLENEN İNEGÖL KİTAP GÜNLERİ, 2026 YILINDA 10. KEZ KİTAPSEVERLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR. ŞEHRİN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNAN ORGANİZASYON, 30 EKİM-8 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.