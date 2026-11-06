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İnönü Caddesi'nde harabeye dönen 4 katlı bina hem görüntü kirliliği hem güvenlik endişesi yaratıyor

İnönü Caddesi'ndeki 4 katlı metruk bina, harap dış cephesi ve olası yıkılma riskiyle caddeyi kullananları ve alt kattaki esnafı tedirgin ediyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:22

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Aslı Han

İnönü Caddesi'nde harabeye dönen 4 katlı bina hem görüntü kirliliği hem güvenlik endişesi yaratıyor

Durum ve yerel etkileri:

Merkez Seyhan ilçesinin en işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi üzerinde bulunan, alt katında esnafların faaliyet gösterdiği 4 katlı metruk bina uzun süredir bakımsız. Binanın üst katlarında dökülmeler, dış cephedeki harap görünüm ve gözle görülür çürüme, cadde boyunca görüntü kirliliği oluşturuyor. Gün boyunca çok sayıda kişinin kullandığı bu alandaki yapı, hem estetik hem de güvenlik açısından çevreyi etkiliyor.

Güvenlik ve kent estetiği:

Binanın mevcut hali, bir yandan kentin merkezindeki görsel kaliteyi düşürürken diğer yandan yıkılma riski nedeniyle bölgedeki yurttaşlar ve esnaf için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. İnönü Caddesi gibi yoğun kullanılan bir hatta, bakımsız yapıların varlığı hem yayaların hem araç trafiğinin güvenliğini zayıflatıyor. Uzun vadede bu tür yapılar, çevredeki ticari hareketliliği ve kent algısını olumsuz etkileyebilir.

Vatandaş ve esnaf tepkileri:

Bölge sakinleri ve caddeyi kullananlar, yetkililerden hızlı müdahale bekliyor. Konuşanlardan Ayhan Aslan, "Bu gibi binalar Adana’da çok fazla var. Tadilat yapılsa daha iyi bir görüntü olur. Belediye paralarını başka yerlere harcıyor. Adana şehir merkezi köylerden farksız. Bu binalara el atılması gerekiyor. Bu binalardan dolayı çevrede görüntü kirliliği oluşuyor. Şehrin en güzel olması gereken yeri ve herkes buradan geçiyor. Buralara el atılırsa daha güzel olur" diyerek hem estetik hem de yönetim eleştirisi getiriyor.

Bir başka vatandaş İbrahim Nas ise, "Her gün buradan geçiyoruz. Yetkililerin buraya bakması gerekiyor. Burayı düzenleyebilirler veya daha güzel bir hale getirebilirler. Adana dışından bir misafirimiz gelse ve buraya getirsek hoşlarına gitmez. Burası yıkılabilir, hiç güven olmaz. Belediyenin buraya el atmasını ve düzenlemesi gerekiyor. Bu görüntü Adana’ya hiç yakışmıyor" sözleriyle hem endişeyi hem de yerel beklentiyi özetliyor.

Olası çözüm beklentileri:

Vatandaşların ortak talebi, binanın güvenlik denetiminden geçirilmesi, gerekli tadilatların yapılması veya risk taşıyan bölümlerin güçlendirilmesi ya da kontrollü yıkım yoluyla alanın düzenlenmesi. İnönü Caddesi gibi merkezi noktalarda hızlı ve görünür müdahaleler, hem günlük yaşam güvenliğini artırır hem de kentin merkezi görünümüne katkı sağlar. Bölge sakinleri, yetkililerin kısa sürede aksiyon almasını bekliyor.

ADANA&#039;NIN EN İŞLEK NOKTALARINDAN BİRİ OLAN İNÖNÜ CADDESİ&#039;NDE ALT KATINDA ESNAFLARIN BULUNDUĞU 4...

ADANA'NIN EN İŞLEK NOKTALARINDAN BİRİ OLAN İNÖNÜ CADDESİ'NDE ALT KATINDA ESNAFLARIN BULUNDUĞU 4 KATLI METRUK BİNANIN BAKIMSIZ HALİ GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLURKEN, YIKILMA RİSKİ TAŞIDIĞI ENDİŞESİYLE VATANDAŞLARDA DA GÜVENLİK KAYGISI OLUŞTURUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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