İnönü öğrencilerinin diz sağlığını izleyen projesi TÜBİTAK 2242'de Türkiye üçüncüsü

yarışma sonuçları:

İnönü Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Dereceyi alan çalışma, diz eklem deformasyonlarının erken teşhisine yönelik yenilikçi bir yaklaşım sunuyor ve yarışmada jüri tarafından yüksek değerlendirme aldı.

proje, ekip ve danışman:

Türkiye üçüncüsü olan proje, Diz Eklem Deformasyonlarının Erken Teşhisi İçin Segmental Ayak Parmak Kuvveti ve Basınç Dağılım Analizi başlığını taşıyor. Projenin danışmanlığını İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Bahçe üstlendi. Takım kaptanı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Kayaokay, takım üyesi ise Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muammer Enis Ersoy olarak yer aldı.

amaç, yöntem ve beklenen katkılar:

Çalışma, yaşlanan nüfusla birlikte artan diz eklemi hastalıkları ve diz protezi ihtiyacına yanıt vermeyi hedefliyor. Araştırmacılar, dizde ortaya çıkabilecek sorunların başlangıç aşamasında değerlendirilebilmesi için ayak tabanındaki yük dağılımını ve parmak kuvvetlerini ölçen bir sistem geliştirdi.

Geliştirilen sistemden elde edilen veriler, diz eklemindeki olası deformasyonların erken dönemde tespitini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu sayede zamanında uygulanacak tedaviler ve yaşam alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerle diz sağlığının korunması, diz protezine ihtiyacın azaltılması veya ertelenmesi hedefleniyor.

Projenin uzun vadeli beklentisi, klinik ve koruyucu sağlık uygulamalarına veri sağlayarak erken teşhis ve müdahale süreçlerine katkı sunmaktır.

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