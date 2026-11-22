Bursa-Osmaneli hattında internetten sipariş dolandırıcılığı iddiası:

Bursa'da ikamet eden emekli astsubay Fuat Uçakkuş, yaklaşık 5 aydır görüşemediği ve yuva kurmayı düşündüğü Osmaneli'de yaşayan kadına aralarındaki kırgınlıkları gidermek amacıyla çiçek göndermeye karar verdi. İnternet taraması sırasında Google sonuçlarında çıkan işletmenin WhatsApp numarası üzerinden iletişime geçen Uçakkuş, karşısındaki kişinin kendisini 'Semra Çiçekçilik' olarak tanıtmasıyla sipariş sürecine başladı.

Sipariş ve ödeme sürecinde yaşananlar:

İlk teklif edilen fiyat bin lira olurken, emekli olduğunu belirten Uçakkuş'a 'asker indirimi' yapıldığı ve fiyatın 850 TL olduğu söylendi. Çiçeğin teslim edilmesinin ardından bilgilendirilmek istediğini iletti; muhatap olumlu yanıt verdi. Ödeme aşamasında ise dolandırıcılık iddiasını güçlendiren bir yöntem kullanıldı: karşı tarafın gönderdiği mesajda ödemenin bireysel hesaba gönderildiği, muhasebe tarafından iade edileceği ve işlemin yeniden 'e-ticaret' seçeneği üzerinden yapılması gerektiği belirtildi. Bu süreç sonrası Uçakkuş, kendisinin dolandırıldığını fark etti ancak ödediği parayı geri alamadı.

İletişim bilgileri ve mağduriyetin boyutu:

Olayın ardından aradığı numaranın kullanılmadığı yanıtını alan Uçakkuş, Google'da görünen işletme bilgilerinin de ortadan kaybolduğunu tespit etti. Toplam 850 TL kaybeden vatandaş, yaşadığı zararın parasal boyuttan çok kandırılmışlık hissinin kendisini üzdüğünü söyledi. Uçakkuş, çiçeğin teslim edildiğinin kendisine bildirildiğini ancak karşı taraftan hiçbir teşekkür veya geri dönüş alamadığını vurguladı ve '8 cantık param gitti, sonradan çiçeği yolladım. Ancak bir 'Teşekkür' mesajı bile alamadım' sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Mağdur, telefon numarasının kapatılması ve Google'daki işletme kaydının ortadan kaybolmasının ardından hem maddi tazminat hem de benzer dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi için uyarıda bulunuyor. Olayla ilgili resmi şikâyet süreçleri hakkında bilgi verilmedi; ilgili kişiler veya kurumlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

EMEKLİ ASTSUBAY FUAT UÇAKKUŞ