Tokat'ta servis aracı kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Büyükyıldız köyü Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki bir servis aracı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Plakası öğrenilemeyen araçtan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

yangına müdahale:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında bölgedeki güvenlik tedbirleri artırıldı ve çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Yangında servis aracı ağır şekilde hasar görürken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Polis ekipleri ve itfaiye olay yerinde ön inceleme yaptı; aracın yangına nasıl maruz kaldığına ilişkin araştırma sürüyor. Plaka bilgisi henüz tespit edilemediği için soruşturma daha geniş kapsamlı yürütülüyor.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için araçların park edildiği alanlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önemine dikkat çekti. Bölge sakinleri, olayla ilgili olarak herhangi bir üçüncü taraf müdahalesi veya şüpheli davranış görmeleri halinde yetkililere haber vermeleri yönünde uyarıldı.

TOKAT’IN BÜYÜKYILDIZ KÖYÜNDE PARK HALİNDE BULUNAN SERVİS ARACINDA ÇIKAN YANGINDA ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.