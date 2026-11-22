operasyon ve bulgular:

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Doğubayazıt yönünden gelen bir tankerde yaptıkları kontrolde dorsenin yük kısmına ip ve poşet yardımıyla sarkıtılarak gizlenmiş uyuşturucuyu tespit etti.

Aramada, 121 kilo 400 gram metamfetamin ile 150 kilo 350 gram esrar olmak üzere toplam 271 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

gizleme yöntemi ve sınır denetimleri:

Dorsenin yük kısmına sarkıtılarak paketlenen maddelerin tespit edilmesi, kaçakçılıkta kullanılan yöntemlerin çeşitlendiğini gösteriyor. Bu tür gizleme biçimleri, sınır kapılarındaki titiz arama ve kontroller sayesinde ortaya çıkarılabiliyor.

soruşturma ve resmi açıklama:

Ağrı Valiliği'nin açıklamasında olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü tarafından yürütülen işlem ve soruşturma sürüyor.

AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDEKİ GÜRBULAK GÜMRÜK KAPISI'NDA BİR TANKERDE YAPILAN ARAMADA 271 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.