İş Bankası icra kuruluna dört yeni genel müdür yardımcısı atandı

İş Bankası yönetiminde kapsamlı görev değişiklikleri

İş Bankası Grubu yönetim kadrosunda yapılan son düzenlemeler sonucu bankanın icra kuruluna dört yeni Genel Müdür Yardımcısı atandı. Yönetim Kurulu kararıyla alınan atamalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek.

Atamaların kapsamı:

Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre, Ozan Uyar (TSKB Genel Müdürü), Kenan Ayvacı (İş Yatırım Genel Müdürü), Z. Mehmet Tuğtan (Anadolu Sigorta Genel Müdürü) ve Murat Doğan (İştirakler Bölümü Müdürü) BDDK onayına bağlı olarak İş Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilecek. Atamalar tamamlandıktan sonra icra kurulu yapısı bu yeni isimlerle güncellenecek.

İç atamalar ve görev değişiklikleri:

Karar kapsamında mevcut kadrolarda da düzenlemeler yapıldı. Bankada Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sezgin Yılmaz Anadolu Hayat Emeklilik’te; Sezgin Lüle ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda (TSKB) Genel Müdür olarak görevlendirilecek. Öte yandan Genel Müdür Yardımcısı Gürler Özkök, görevine İş Bankası İç Sistemler Koordinatörü olarak devam edecek.

Kariyer özetleri:

Ozan Uyar, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. 1997'de İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda başlayan Uyar, bankada çeşitli kredi ve kurumsal görevlerde bulundu. 21 Ocak 2025'te TSKB'de Kredi Tahsis, Finansal Analiz ve Kredi Operasyonları departmanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı ve 1 Ağustos 2025'ten itibaren TSKB Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kenan Ayvacı, ODTÜ İşletme mezunu olup Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 1998'de İş Bankası Teftiş Kurulu'nda göreve başlayan Ayvacı, Sermaye Piyasaları Bölümü'nde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu. 31 Mayıs 2019'da İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı, 1 Şubat 2024'ten itibaren ise İş Yatırım Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Z. Mehmet Tuğtan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu. 2001'de Teftiş Kurulu'nda göreve başladıktan sonra bireysel bankacılık alanında yöneticilik yaptı. 2022'de Harvard Business School Advanced Management Programını tamamlayan Tuğtan, 20 Ocak 2023'ten bu yana Anadolu Sigorta Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Murat Doğan, İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu. 2000 yılında İştirakler Bölümü'nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı; 2009'da Müdür Yardımcısı, 2014'te Birim Müdürü oldu ve 30 Kasım 2021'den bu yana İştirakler Bölümü Müdürü görevini yürütüyordu.

Yönetim Kurulu kararında belirtildiği üzere, atamalarla ilgili resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından bankanın icra kurulu ve üst yönetim yapılanmasında yeni döneme ilişkin uyum çalışmaları başlayacak. BDDK'ya yapılacak bildirimler ve izin süreçleri atamaların kesinleşmesi için son adım olacak.

İŞ BANKASI GRUBU ÜST YÖNETİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE BANKANIN İCRA KURULUNA DÖRT YENİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATANDI. - OZAN UYAR