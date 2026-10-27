Granola patateslerle ilaçsız üretim Korkuteli Kırkpınar'da büyüyor

Korkuteli Kırkpınar'da deneme üretimi tamamlandı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, turunçgil ve nar bahçelerindeki unlu bit zararlısıyla biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böceklerin kitlesel üretimini desteklemek için yürüttüğü çalışmalarda yeni bir aşamaya geçti. Bu kapsamda zararlı konukçuların çoğaltılması amacıyla tercih edilen granola türü patatesin Korkuteli Kırkpınar Mahallesindeki deneme ekimleri hasat edildi.

Projenin amacı ve uygulama biçimi:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik ile Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülen projede, kimyasal kullanımını azaltmak ve çevre ile insan sağlığını korumak hedefleniyor. Proje kapsamında üreticilere verilen tohum destekleriyle ekilen patatesler, predatör ve parazitoit faydalı böceklerin beslenmesini sağlayan zararlı konukçu alt tabaka oluşturmak üzere üretime alındı. Çalışmanın merkezi tesislerde faydalı böcek üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere granola cinsi patatesin verim ve uygunluğu test edildi.

Çiftçilerden uygulama ve sonuç raporu:

Korkuteli Kırkpınar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ramazan Tuğ uygulamayı şu sözlerle değerlendirdi: "Büyükşehir Belediyemizin patates yetiştiriciliği için bölgemizde deneme üretimi yapılması yönünde bizlerden talebi olmuştu. Bu patatesin faydalı böcek üretiminde beslenmesinde kullanıldığını öğrendik. Ekipler bizlere 400 kilogram patates tohumu hibe ettiler. Bu hibe sayesinde arazilerimizi ektik. Biz de bu doğal üretime destek sağlamak için çiftçiler olarak elimizden gelen fedakarlığı yaptık. ... Bu ekimimizden yaklaşık 2 ton kadar patates hasadı yaptık. Önümüzdeki yıllarda da ekimini yapmayı düşünüyorum diğer çiftçilerinde bu türü ekmelerini tavsiye edeceğim. Büyükşehir Belediyesine bizlere sunduğu destekler için çok teşekkür ederiz."

Gelecek hedefleri ve yaygınlaştırma:

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hasadı yapılan patateslerin çoğaltılarak başka üreticilere de dağıtılmasını ve bölge genelinde patates üretiminin artırılmasını planlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Ömür Yılmaz ise projenin hem biyolojik mücadele kapasitesini yükseltmeyi hem de üreticilere doğrudan alım yoluyla destek olmayı hedeflediğini belirtti: "Biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böcekleri Büyükşehir Belediyemize ait tesislerde kendi imkânlarımız ile üretiyoruz. ... Hasadı yapılan patateslerin çoğaltılarak farklı çiftçilerimizi de üretime dâhil etmeyi, bölgede patates üretiminin arttırılmasını ve ilerleyen süreçte tohum desteği yapmadan doğrudan üreticilerden patates alımı yapmayı hedefliyoruz."

Proje, hem kırsalda yerelden kalkınma hedeflerine hizmet ediyor hem de ilaç kullanımını azaltarak çevre dostu tarımı teşvik ediyor. Deneme üretiminin olumlu sonuçları, bölgedeki çiftçilerde bu çeşidin yaygınlaştırılması ve faydalı böcek üretiminin sürekliliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BİTKİ ZARARLILARINA KARŞI TARIMSAL İLAÇ KULLANIMINI AZALTMAK, ÇİFTÇİLERİ DOĞAL ÜRETİME TEŞVİK ETMEK, ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA ÜRETİLEN PATATESLERİN HASADI KORKUTELİ KIRKPINAR MAHALLESİNDE YAPILDI.