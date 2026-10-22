İş görüşmesine yetişemedi: Bolu'da yürürken bayılan kişi hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyerek iş görüşmesine gitmekte olan U.C.E., aniden bayılarak kaldırıma düştü. Düşmenin etkisiyle başını yere çarpan şahıs yaralandı ve çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek yardım çağırdı.

Müdahale ve nakil:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BOLU'DA İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTMEK İÇİN YÜRÜDÜĞÜ SIRADA ANİDEN BAYILARAK YERE DÜŞEN KİŞİ BAŞINDAN YARALANDI