Reyhanlı'da iki ayrı kurşunlama olayı:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 Kasım akşamı, Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yeri ile önünde park halinde bulunan araçlara motosikletli ve yüzleri maskeli iki şahıs tarafından ateş açıldı. Olayda iş yerinde ve 31 plakalı iki araçta maddi hasar oluştu. Aynı gece ilerleyen saatlerde Yeni Mahalle'de de iş yeri sahibi İ.T.'ye ait park halindeki araca motosikletli iki şahıs ateş etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şahısların motosikletle gelip iş yerine ve araca kurşun yağdırdıkları anlar yer aldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen A.S., A.Ş., L.K. ve H.Y. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı ve adli tahkikata başlandı.

Mağdurun geçmişte yaşadığı saldırı ve sağlık durumu:

Yaklaşık iki ay önce arkadaşlarıyla yemek yediği bir lokantada 9 kişinin saldırısına uğrayan ve çıkan tartışmada sağ gözüne darbe alan Mehmet Tezer, saldırı sonucu sağ gözünde yüzde 97 görme kaybı yaşadı. Olayda bir arkadaşının 7, diğer bir arkadaşının ise 3 yerinden yaralandığı belirtildi. Saldırganların ellerinde silah, muşta ve bıçak bulunduğu ifade edildi.

Tezer ve yakınları, yaşadıkları ilk saldırının ardından şikayetçi olduklarını fakat daha sonra yabancı numaralardan kendilerine yönelik tehditler geldiğini söyledi. Bu tehdit görüşmeleri avukatlarına iletilerek dosyaya eklendi.

Kurşunlamanın ardından etkiler ve mağdurun talepleri:

Olaydan yaklaşık 45-50 gün sonra Tezer'in iş yeri ve araçları yine aynı kişilerce hedef alındı. Tezer, saldırı anında dükkanında abisi, amcasının oğlu, kuzeni ve bir arkadaşının bulunduğunu, şans eseri kimsenin yaralanmadığını aktardı. Saldırılarda mağdurun iki aracı ile müşterilere ait üç araç olmak üzere toplam beş aracın hedef alındığı ifade edildi.

Tezer, bu kişilerin serbestçe dolaşmasının kendileri, aileleri ve akrabaları üzerinde büyük bir tedirginlik yarattığını belirterek "Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını ve yaptıklarının cezasını çekmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. Aile üyeleri ve iş yeri çalışanları, olaylardan sonra günlük hayatlarında ve iş yerini açarken korku içinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri olayla ilgili delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmasını sürdürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

MEHMET TEZER İŞYERİ SAHİBİ