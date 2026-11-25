Kayboluşun ayrıntıları ve son tespitler:

Adana'nın Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Hüseyin Alkan, geçtiğimiz cumartesi günü mahalledeki Kur'an kursuna gitti. Ailenin verdiği bilgiye göre genç, kurs çıkış saati olan 17.56'da görülmesinin ardından eve dönmedi.

Ailesi durumu fark edince polis ekiplerine haber verdi. Yapılan ilk incelemede, güvenlik kameraları üzerinden Hüseyin'in en son 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı civarında görüldüğü tespit edildi. Ancak aile ve polis, o noktadan sonraki bazı kameraları inceleme yetkisi bulunmadığı için takip edemedi.

ailenin endişesi ve yaşananlar:

Baba Halil Alkan (44), İHA muhabirine yaptığı açıklamada olay anında Şanlıurfa'da olduğunu, eşinin arayıp oğullarının eve gelmediğini söylemesi üzerine Adana'ya gelerek polise başvurduğunu anlattı. Halil Alkan, oğlunun herhangi bir sorunu olmadığını, haftada bir gün kursa gittiğini belirtti.

Baba Alkan, yaşananların ardından ailenin büyük bir kaygı içinde olduğunu vurgulayarak, "Annesi perişan. Evlattır, çok üzülüyoruz bir an önce oğlumun bulunmasını istiyoruz" dedi. Ailenin, arkadaşlarına ve çevresine sorduğu kişilerden de henüz sağlıklı bir bilgi alamadığı bildirildi.

polisin ve ailenin arayışı sürüyor:

Polis ekipleri ve aile, mevcut kamera kayıtlarını incelemeyi sürdürürken, İncirlik bölgesindeki görüntülerdeki kopukluklar ve yetki sınırlamaları aramanın seyrini etkiliyor. Aile yakınları, gençten artık haber alınamamasından duydukları endişeyi yineleyerek, herkesin dikkatine ve yardımına ihtiyaçları olduğunu belirtiyor.

Beş gündür kendisinden haber alınamayan Hüseyin'in bulunması için çalışmaların devam ettiği, ailenin de oğullarına kavuşana dek arayışını sürdüreceği kaydedildi.

EVLADININ HAYATINDAN ENDİŞE DUYAN BABA HALİL ALKAN, "ANNESİ PERİŞAN. EVLATTIR, ÇOK ÜZÜLÜYORUZ BİRAN ÖNCE OĞLUMUN BULUNMASINI İSTİYORUZ" DİYEREK YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ.