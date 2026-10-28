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İşe gitmeden namaz: Bursa'da 5 ilçede sabah ezanları imsak vaktinde

Bursa'da 1 Kasım 2026 ile 9 Mart 2027 arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel'de sabah ezanları imsakta, namaz 30 dakika sonra kılınacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

İşe gitmeden namaz: Bursa'da 5 ilçede sabah ezanları imsak vaktinde

uygulamanın süresi ve kapsamı:

Bursa'da kış döneminde sabah namazı vaktinin mesai saatlerine yakınlaşması nedeniyle yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. 1 Kasım 2026 ile 9 Mart 2027 tarihleri arasında yürürlüğe girecek uygulama, şehrin beş ilçesinde uygulanacak.

Uygulamanın kapsamına giren ilçeler Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel olarak açıklandı. Bu sürede sabah ezanları imsak vaktinde okunacak; cemaatle kılınacak sabah namazı ise ezanın okunmasının ardından 30 dakika sonra eda edilecek.

amaç ve beklenen etkiler:

Düzenlemenin temel amacı, özellikle işe gitmeden önce ibadet etmek isteyen çalışan vatandaşların camilerde cemaatle namaz kılmasını kolaylaştırmak. Uygulama, sabah namazı vakti ile mesai başlangıç saatleri arasındaki çakışmanın yol açtığı zorlukları azaltmayı hedefliyor.

Yetkililer, düzenlemenin uygulandığı ilçelerde sabah namazına katılımın artmasının ve vatandaşların ibadet planlarını iş programlarına göre daha rahat organize edebilmesinin beklendiğini belirtiyor. Uygulama döneminde ezan ve namaz saatlerine ilişkin duyuruların ilgili birimlerce takip edilmesi tavsiye ediliyor.

Bursa’da sabah ezanı uygulaması 1 Kasım’da başlayacak

Bursa’da sabah ezanı uygulaması 1 Kasım’da başlayacak

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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