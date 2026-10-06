Dolar 49,1748 +0,12%
Euro 55,1336 -0,02%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.558,00 -0,21%
EUR/USD 1,1210 -0,12%
Brent Petrol 100,39 +0,07%
--°

İskenderun'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İskenderun'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı; itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 08:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İskenderun'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İsmet İnönü Mahallesi'nde otomobil bariyerlere çarptı

Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak hasar gördü. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü yaralandı ve olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kazazedeye müdahale etti ve bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı; yetkililer kaza bilançosunun 1 yaralı olduğunu bildirdi.

Polis incelemesi ve soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İlk bulgular sürücünün kontrolünü kaybetmesi yönünde olsa da kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme, yapılacak teknik inceleme ve raporlar sonrasında netleşecek.

İSKENDERUN İLÇESİ İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VATANDAŞ...

İSKENDERUN İLÇESİ İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VATANDAŞ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'ta yasa dışı göç girişimlerini durduran operasyon: 5 gözaltı, 1 tutuklam...
images

İmamoğlu'nda sokak güvenliğine büyük müdahale: silah ve uyuşturucu operasyonu
images

Kozan'da huzur operasyonu: çeşitli suçlardan aranan 9 kişi tutuklandı
images

Bayraklı’da geniş çaplı operasyon: eski başkan Serdar Sandal dahil 45 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kars'ta aparta baskın: bonzai ve silah malzemeleriyle iki kişi tutuklandı

Erzurum, 2028 TEKNOFEST için sahaya iniyor: akademi ve teleskop öne çıkıyor

Bayburt'ta yasa dışı göç girişimlerini durduran operasyon: 5 gözaltı, 1 tutuklama

İmamoğlu'nda sokak güvenliğine büyük müdahale: silah ve uyuşturucu operasyonu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip