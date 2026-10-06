İskenderun'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İsmet İnönü Mahallesi'nde otomobil bariyerlere çarptı

Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak hasar gördü. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü yaralandı ve olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kazazedeye müdahale etti ve bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı; yetkililer kaza bilançosunun 1 yaralı olduğunu bildirdi.

Polis incelemesi ve soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İlk bulgular sürücünün kontrolünü kaybetmesi yönünde olsa da kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme, yapılacak teknik inceleme ve raporlar sonrasında netleşecek.

İSKENDERUN İLÇESİ İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VATANDAŞ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.