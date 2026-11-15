İskenderun'da bariyerlere çarpan TOFAŞ hurdaya döndü, 5 kişi yaralandı

Hatay'da Adana - Hatay otobanında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TOFAŞ marka otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Olay, İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza noktası ve araç hasarı:

Kaza, Adana - Hatay otoyolunun İskenderun istikametinde, Bekbele Mahallesi yakınlarında yaşandı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken olay yerinde gözle görülür derecede hasar oluştu. Kazaya ilişkin ilk tespitler sürücünün kontrol kaybı yönünde.

Yaralıların müdahalesi ve soruşturma:

Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındılar. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bariyerlere çarpan TOFAŞ hurdaya döndü: 5 yaralı