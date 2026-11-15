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İskenderun'da bariyerlere çarpan TOFAŞ hurdaya döndü, 5 kişi yaralandı

Hatay'da Adana-Hatay otoyolunun İskenderun Bekbele mevkiinde sürücünün kontrolünü kaybettiği TOFAŞ bariyerlere çarparak hurdaya döndü, 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 19:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İskenderun'da bariyerlere çarpan TOFAŞ hurdaya döndü, 5 kişi yaralandı

İskenderun'da bariyerlere çarpan TOFAŞ hurdaya döndü, 5 kişi yaralandı

Hatay'da Adana - Hatay otobanında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TOFAŞ marka otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Olay, İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza noktası ve araç hasarı:

Kaza, Adana - Hatay otoyolunun İskenderun istikametinde, Bekbele Mahallesi yakınlarında yaşandı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken olay yerinde gözle görülür derecede hasar oluştu. Kazaya ilişkin ilk tespitler sürücünün kontrol kaybı yönünde.

Yaralıların müdahalesi ve soruşturma:

Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındılar. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bariyerlere çarpan TOFAŞ hurdaya döndü: 5 yaralı

Bariyerlere çarpan TOFAŞ hurdaya döndü: 5 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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