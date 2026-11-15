Malatya Doğanşehir'de pencere aralığından yükselen alevler deprem sonrası yapılan evi kullanılamaz hale getirdi

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, evin pencerelerinden yükseldi ve ilçenin farklı noktalarından görüldü.

Müdahale ve hasar durumu:

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, ancak yangın nedeniyle söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Ev ve çevresel etkiler:

Hasara uğrayan evin deprem sonrası inşa edilen bir yapı olduğu bildirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

DEPREM SONRASI İNŞA EDİLEN EV ALEVLERE TESLİM OLDU