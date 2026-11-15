Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Malatya Doğanşehir'de pencere aralığından yükselen alevler deprem sonrası yapılan evi kullanılamaz hale getirdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde akşam çıkan yangında, deprem sonrası inşa edilen bir ev kullanılamaz hale geldi; yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 19:14

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 19:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya Doğanşehir'de pencere aralığından yükselen alevler deprem sonrası yapılan evi kullanılamaz hale getirdi

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, evin pencerelerinden yükseldi ve ilçenin farklı noktalarından görüldü.

Müdahale ve hasar durumu:

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, ancak yangın nedeniyle söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Ev ve çevresel etkiler:

Hasara uğrayan evin deprem sonrası inşa edilen bir yapı olduğu bildirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

DEPREM SONRASI İNŞA EDİLEN EV ALEVLERE TESLİM OLDU

DEPREM SONRASI İNŞA EDİLEN EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van'da emniyetten geniş çaplı uyuşturucu baskını: dört tutuklu
images

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı
images

AB güçleri Akdeniz'de Rusya bağlantılı tankere hava indirme operasyonu
images

İskenderun otobanında bariyerlere çarpan Tofaş hurdaya döndü: 5 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Halep havalimanı genişleme projesinin ilk aşaması hayata geçti

Van'da emniyetten geniş çaplı uyuşturucu baskını: dört tutuklu

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı

Hedef enerji bağımsızlığı: KKTC'ye deniz altından doğal gaz bağlantısı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı