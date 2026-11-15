Gençlerin protestosunda tren müdahalesi sonrası 22 gözaltı

Olayın gelişimi:

Almanya’nın başkenti Berlin’de kendilerini Gen Z regelt (Z Kuşağı İş Başında) olarak adlandıran gençlerin düzenlediği eylem, akşam saatlerinde Mitte ilçesindeki Savigny Meydanı’nda başladı. Yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı yürüyüş, Halensee metro istasyonuna doğru sürdü.

Göstericiler sloganlarla daha iyi bir gelecek talep etti; yürüyüş sırasında zaman zaman polisle karşılaşmalar yaşandı ve kısa süreli arbede çıktı. Eylem boyunca bazı grupların "Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin" şeklinde sloganlar attığı görüldü.

Tren müdahalesi ve gözaltılar:

Berlin polisi, evlerine dönmek üzere trenle hareket eden göstericilere de müdahale etti. Tren içindeki müdahale anları kameralara yansırken, yetkililer çıkan olaylarda toplam 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltıların hangi suçlamalara dayandığına ilişkin ayrıntılı bir açıklama henüz paylaşılmadı.

Müdahale esnasında yaşanan arbede ve tren içerisindeki uygulamalar, şehirdeki emniyet yetkililerinin müdahalenin zorunlu olduğu yönündeki gerekçeleri ile göstericilerin müdahaleye ilişkin itirazları arasında tartışma yarattı.

Gelecek planları ve beklentiler:

Gen Z regelt inisiyatifi daha büyük bir eylem için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Organizasyon, 20 Kasım tarihinde Avrupa çapında bir gösteri çağrısı yaparken, Berlin’deki çağrılara yaklaşık 15 bin kişinin katılması beklendiğini açıkladı.

Yetkililer ve organizatörler arasındaki gerilim ile önceki eylemler (son olarak 31 Ekim’de ülke genelinde düzenlenen eylemler) göz önünde bulundurulduğunda, güvenlik güçlerinin yaklaşan gösteriye ilişkin alacağı tedbirler ve göstericilerin tavrı belirleyici olacak.

Olayla ilgili resmi soruşturma ve gözaltına alınanlara ilişkin işlemler sürüyor; hem polis hem de organizasyon temsilcileri gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de kendilerini "Gen Z regelt" (Z Kuşağı İş Başında) olarak adlandıran gençlerin düzenlediği eyleme müdahale sırasında 22 kişiyi gözaltına alan polis, trenle evlerine gitmek isteyen göstericilere de sert müdahalede bulundu.