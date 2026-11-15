Kapsüllerde gizlenen uyuşturucu Bingöl'de ele geçirildi

Bingöl emniyeti uyuşturucu ticaretine darbe vurdu
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada yasa dışı madde ele geçirildi. Operasyonda, şüphelinin üzerinde taşıdığı kapsüller incelendiğinde paketlenmiş halde uyuşturucu bulundu.
ele geçirilen madde ve miktarı:
Aramada toplam 26 kapsül içerisinde gizlenmiş 340,53 gram metamfetamin tespit edildi. Maddelerin kapsüller içinde taşındığı tespit edilerek delil niteliğinde muhafaza altına alındı.
şüpheliye yönelik adli süreç:
Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yetkili mercilerce yapılan değerlendirme sonucu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BİNGÖL’DE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 340,53 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN GÖZALTINA ALINAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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