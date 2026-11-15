Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Kapsüllerde gizlenen uyuşturucu Bingöl'de ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen narkotik operasyonda 26 kapsül içinde gizlenmiş toplam 340,53 gram metamfetamin ele geçirildi; yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 19:16

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 19:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kapsüllerde gizlenen uyuşturucu Bingöl'de ele geçirildi

Bingöl emniyeti uyuşturucu ticaretine darbe vurdu

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada yasa dışı madde ele geçirildi. Operasyonda, şüphelinin üzerinde taşıdığı kapsüller incelendiğinde paketlenmiş halde uyuşturucu bulundu.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Aramada toplam 26 kapsül içerisinde gizlenmiş 340,53 gram metamfetamin tespit edildi. Maddelerin kapsüller içinde taşındığı tespit edilerek delil niteliğinde muhafaza altına alındı.

şüpheliye yönelik adli süreç:

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yetkili mercilerce yapılan değerlendirme sonucu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİNGÖL’DE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 340,53 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN...

BİNGÖL’DE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 340,53 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN GÖZALTINA ALINAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van'da emniyetten geniş çaplı uyuşturucu baskını: dört tutuklu
images

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı
images

AB güçleri Akdeniz'de Rusya bağlantılı tankere hava indirme operasyonu
images

İskenderun otobanında bariyerlere çarpan Tofaş hurdaya döndü: 5 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Halep havalimanı genişleme projesinin ilk aşaması hayata geçti

Van'da emniyetten geniş çaplı uyuşturucu baskını: dört tutuklu

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı

Hedef enerji bağımsızlığı: KKTC'ye deniz altından doğal gaz bağlantısı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı