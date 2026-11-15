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Kapsüller içinde saklanan uyuşturucu Bingöl'de operasyonla ortaya çıktı: yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Bingöl'de narkotik ekiplerinin operasyonunda 26 kapsül içinde toplam 340,53 gram metamfetamin ele geçirildi; yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kapsüller içinde saklanan uyuşturucu Bingöl'de operasyonla ortaya çıktı: yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

operasyonun detayları:

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında şehir içinde bir şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Yapılan aramada, paketlenmiş 26 kapsül içinde toplam 340,53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerinin bir parçası olarak planlı şekilde gerçekleştirildi.

şüphelinin yasal süreci:

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararıyla şüpheli tutuklandı ve ilgili cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve takip işlemleri yetkili birimlerce sürdürülüyor.

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: Yabancı uyruklu 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: Yabancı uyruklu 1 şüpheli tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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