Kırsalda hayat durdu: Hekimhan Yeşilpınar'da sağanak sele yol açtı

Malatya genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış, Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi ve çevresinde bazı bölgelerde sel ve taşkınlara yol açtı. Bölge sakinleri, kısa sürede artan su seviyeleri nedeniyle zor anlar yaşadı.

selin etkileri:

Mahallede meydana gelen taşkınlar nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu ve kırsal alandaki yollar ile araziler etkilendi. Vatandaşlar, selin ani yükselişi karşısında güvenli yerlere çekilme gereği duydu. Olayın yaşandığı bölgede yetkililerden yapılan ilk değerlendirmelerde yağışların bölgedeki su birikintilerini artırdığı bildirildi.

bölgede gözlenen durum:

Kent genelinde süren yağış sebebiyle Hekimhan'da da etkili olan sağanakların devam ettiği, dolayısıyla benzer taşkın risklerinin sürmekte olduğu kaydedildi. Mahalle sakinleri olası yeni yükselmeler konusunda uyarıldı ve bölgedeki yağışların seyrine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

MALATYA'NIN HEKİMHAN İLÇESİNE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, KIRSAL BÖLGELERDE TAŞKINLARA NEDEN OLDU.