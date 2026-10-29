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İtfaiyenin hızlı müdahalesi Hatay'da mahsur kalan hayvanları kurtardı

Arsuz, Kırıkhan, Reyhanlı, Antakya ve İskenderun'da itfaiye ekipleri mahsur kalan hayvanları kurtarıp güvenli alanlara taşıdı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 00:59

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EDİTÖR: Aslı Han

İtfaiyenin hızlı müdahalesi Hatay'da mahsur kalan hayvanları kurtardı

itfaiye müdahalesinin kapsamı:

Hatay'da Arsuz, Kırıkhan, Reyhanlı, Antakya ve İskenderun ilçelerinde görev yapan itfaiye ekipleri, farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlara yöneldi. Ekipler, bölgelere ulaşıp müdahale ederek hayvanları güvenli alanlara taşıdı.

Yapılan kurtarma çalışmalarında çeşitli noktalardan alınan hayvanlar, uygun taşıma yöntemleriyle sevk edilerek güvenli alanlara ulaştırıldı.

kurtarma sonrası durum:

Kurtarılan hayvanların sağlık ve güvenlik kontrolleri yapıldı; gerekli önlemler alınarak barınma alanlarına yerleştirildiler. Çalışmaların ardından ekipler bölgedeki riskleri azaltmaya yönelik tedbirleri sürdürüyor.

Ekipler, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirttiler ve benzer durumlar için hazır beklediklerini ifade ettiler.

HBB EKİPLERİ, HATAY’IN FARKLI İLÇELERİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLARI KURTARDI.

HBB EKİPLERİ, HATAY’IN FARKLI İLÇELERİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLARI KURTARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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