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İskenderun'da üç ayrı olayda iki şüpheli tutuklandı

İskenderun'da hırsızlık, gasp ve bıçaklı yaralama soruşturmalarında 3 şüpheli yakalandı; 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 08:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İskenderun'da üç ayrı olayda iki şüpheli tutuklandı

İskenderun'da yürütülen soruşturmaların özeti

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık, gasp ve kesici aletle yaralama olaylarına ilişkin yürüttüğü çalışmalarda üç şüpheliyi tespit edip yakaladı. Yapılan adli işlemler neticesinde iki şüpheli tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunus Emre Mahallesi: hırsızlık soruşturması

13 Ekim tarihinde Yunus Emre Mahallesi Çeçen Konteyner Kent’te meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili ekipler, olay yeri ve çevresine ait kamera görüntülerini inceleyerek saha çalışması yaptı. Çalışma sonucunda şüpheli S.G. tespit edilip yakalandı; şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savaş Mahallesi: gasp ve kasten yaralama

26 Eylül 2026 tarihli İskenderun Savaş Mahallesi olayında polis soruşturması kapsamında A.E.F. isimli şüpheli belirlendi ve gözaltına alındı. Adli süreçte şüpheli hakkında adli kontrol uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.

Denizciler Mahallesi: bıçakla yaralama

15 Ekim 2026 tarihinde Denizciler Mahallesi’nde gerçekleşen kesici aletle yaralama olayında, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla birlikte Y.Y. isimli şüpheli emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edilip yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Üç farklı soruşturmada ortak yöntem olarak güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları öne çıktı; adli mercilerin verdiği kararlar ise olay bazında farklılık gösterdi.

İSKENDERUN’DA MEYDANA GELEN ÜÇ AYRI OLAYA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ŞÜPHELİLERDEN...

İSKENDERUN’DA MEYDANA GELEN ÜÇ AYRI OLAYA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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