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İskenderun'daki operasyonla üç hükümlü cezaevine gönderildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'da dolandırıcılık ve kasten yaralama nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişiyi yakalayarak tutukladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İskenderun'daki operasyonla üç hükümlü cezaevine gönderildi

İskenderun'da operasyon

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İskenderun'da üç hükümlüyü tespit etti. K.L., dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla, Z.D. ise kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranıyordu; A.A. da bölgede yakalandı.

Gözaltı, sevk ve tutuklama süreci:

Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan üç hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılamalar neticesinde üç kişi de tutuklandı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

İSKENDERUN’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANARAK TUTUKLANDI.

İSKENDERUN’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANARAK TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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