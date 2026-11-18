İslahiye'de iki ayrı kaza kısa sürede birbirini izledi:

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, ilçenin bilinen ulaşım noktalarından olan Biberli kavşağı yakınlarında peş peşe iki trafik kazası meydana geldi. Her iki olayda da yaralanan toplam 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşuna sevk edildi.

İlk çarpışmada hafif ticari araç ile tır karşılaştı:

İddiaya göre ilk kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 UJ 9266 plakalı hafif ticari araç ile 59 AEY 258 plakalı tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.

İkinci kaza otomobilin römorka çarpması şeklinde gerçekleşti:

Yakın zamanda yaşanan ikinci olayda, sürücüsü M.Y. (76) olduğu belirtilen bir otomobil kontrolden çıkarak önündeki römorka çarptı. Kaza sonrası sağlık ve emniyet ekipleri bölgeye intikal etti; kazada yaralanan 3 kişi ilk müdahaleyi takiben yine İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Her iki kazada da bölgedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Emniyet ekipleri olaylarla ilgili soruşturma başlattı ve kazaların gelişimi ile olası kusur tespitlerine ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

İLK KAZADA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE TIR ÇARPIŞTI 2 KİŞİ YARALANDI.