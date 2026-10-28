Tosya'da arkadan çarpma sonrası ağaca saplanan cipte 1 kişi yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolu Yazıçam mevkiinde meydana gelen kazada, 17 KS 152 plakalı Peugeot cip, aynı istikamette seyreden 34 FV 0076 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada cipte bulunan S.K. yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay için ihbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, jandarma ve polis ekiplerini bölgeye sevk etti.

Kaçış ve yakalanma:

Kazanın hemen ardından cipin sürücüsü T.T. ile yanındaki bir şahıs olay yerinden ayrıldı. Güvenlik güçleri kısa sürede müdahale ederek kaçan şahısları yakaladı. Yakalananlar, alkol testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Görgü tanığının ifadesi:

Kaza anını anlatan hafif ticari araç sürücüsü Ali Dilek, arkadan çarptığını ve durmakta zorlandığını belirtti. Dilek, araçtaki kişilerin alkollü olduğunu iddia ederek, "Aracın içi de alkol şişeleriyle doluydu. İkisi daha sonra olay yerinden kaçtılar" dedi. Bu ifade, polis ve jandarma soruşturmasında dikkate alındı.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki çalışmaları ve hastanedeki işlemler sonrasında kazanın sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor. İlk tespitler, çarpma sonucunda aracın savrularak ağaca çarptığını gösterirken, yetkililer vaka ile ilgili ifadeleri ve yapılan testlerin sonuçlarını değerlendiriyor.

TOSYA İLÇESİNDE ÖNCE HAFİF TİCARİ ARACA, ARDINDAN AĞACA ÇARPAN CİPTEKİ 1 KİŞİ YARALANDI.