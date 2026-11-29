Ünal Üstel: Maraş’ta öncelik halkın can güvenliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) verdiği özel röportajda Kapalı Maraş’ta yürütülen teknik incelemeler ve imar çalışmaları hakkında ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. Üstel, bölgedeki yapıların durumunun mimarlar ve mühendisler odasının yaptığı deprem testleriyle belirlendiğini, dayanıklı bulunmayan yapıların yıkılacağını vurguladı.

Maraş için teknik ve imar çalışmaları:

Üstel, Kapalı Maraş’ın geleceğine yönelik çalışmaların teknik veriler ışığında sürdürüldüğünü belirterek, 2020 yılında bölgenin belirli kısımlarının ziyarete açılmasının ardından güvenliğin sağlanması için kapsamlı incelemelerin başlatıldığını söyledi. Ayrıca KKTC’nin kuruluşunun 50’nci yıl dönümünde yeni bir Maraş bölgesini ülkeye kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu süreçte hem tehlike arz eden yapılarla ilgili yıkım planları hem de bölgeye ilişkin yeni imar planı çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.

Üstel, test sonuçlarına göre dayanıksız bulunan her yapının yıkılacağını belirterek, "Biz halkımızın güvenliğini sağlamak için çalışacağız" dedi ve kararların teknik incelemelere dayandırılacağını ekledi.

Egemenlik, sınırlar ve iki devletli çözüm vurgusu:

GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in Kapalı Maraş ve Mağusa Limanı ile ilgili önerilerine tepki gösteren Üstel, Maraş’ın KKTC egemenliği içinde olduğunu ve bu alanlarda karar verici merciin hükümet ve Cumhuriyet Meclisi olduğunu hatırlattı. Üstel, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatıyla çizilen sınırlar bağlamında bir karış toprağın bile Güney Kıbrıs’a verilmeyeceğini vurguladı.

Üstel, Kıbrıs meselesinde izledikleri tutumun iki devletli çözüm çerçevesinde olduğunu belirterek, bu çerçevede Rum tarafıyla ekonomik ve ticari ilişkilere açık olabileceklerini ancak egemenlik haklarından taviz verilmeyeceğini ifade etti. Ayrıca Türkiye ile uyumlu yürütülen politikaların milli dava açısından önemine dikkat çekti.

Başbakan, Türkiye ile yürütülen enerji, su ve fiber optik gibi altyapı projelerinin stratejik önemine işaret ederek, siyasi istikrarın ülkenin kalkınması ve milli davanın geleceği açısından belirleyici olduğunu söyledi.

İktidar, muhalefet ve seçime ilişkin değerlendirmeler:

CTP’nin federasyon temelli Kıbrıs politikası ve parti tüzüğündeki hedeflere yönelik eleştirilerini de dile getiren Üstel, muhalefetin Türkiye ile mali iş birliği protokollerini imzalamadığını ve bazı geçmiş hükümet dönemlerinde yaşanan ekonomik zorlukları örnek gösterdi. Üstel, eski Başbakan Tufan Erhürman’ın görevi terk ederken "tünelin ucunda ışık görmüyorum" dediğini hatırlattı.

6 Aralık’ta yapılacak genel seçimlerle ilgili olarak Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) birinci parti çıkacağını ve Türkiye ile yürütülen iş birliğinin devam edeceğini belirtti. Üstel, siyasi istikrarın sağlanmasının altyapı, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda ilerleme sağladığını, bunun en somut örneklerinden birinin de Ercan Havalimanı projesinin tamamlanması olduğunu söyledi. Üstel, 2012’de başlayan ve 2022’ye kadar kapanan süreçte Ercan’ın yeniden hizmete alınmasının ardından gelen yolcu sayısında iki kat artış olduğunu ifade etti.

Türkiye ile iş birliği ve dış temaslar:

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare içinde çalışıldığını, özellikle 15 Kasım’daki ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile sürdürülen yakın iş birliğinin önemine değindi. Üstel, Kıbrıs politikalarında 2020’de gerçekleştirilen politika değişikliğinin ve iki devletli çözüm vurgusunun bu istişareler sonucu netleştiğini belirtti. Ayrıca TBMM ve KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde iki devletli çözüme ilişkin alınan kararları hatırlattı.

Son olarak Üstel, hem ülke içindeki hem de uluslararası düzeydeki gelişmelerin takip edildiğini söyleyerek, Maraş’a ilişkin tüm uygulamaların KKTC hükümeti ve meclisinin yetki ve sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Röportaj kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA) özel röportajı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) verdiği özel röportajda Kapalı Maraş’ta yapılan deprem testlerine işaret ederek, "Mimarlar ve mühendisler odasının yaptığı deprem testleri sonucunda dayanıklı olmadığı belirlenen bütün binaları yıkacağız. Bu doğrultuda bizim önceliğimiz halkımızdır. Biz halkımızın güvenliğini sağlamak için çalışacağız" dedi.