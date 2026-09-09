Isparta yolunda kavşak çarpışması: üç kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları

Isparta’nın Yalvaç ilçesi D350 Isparta-Konya karayolu Kozluçay köyü kavşağı Dereboğazı mevkiinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19.06 sıralarında Şarkikaraağaç yönünde seyir halindeki 72 ADD 912 plakalı sıvılaştırılmış gaz tankeri (LNG) kavşağa giriş yaptığı sırada, karşı yönden gelen 32 ADV 151 plakalı BMC marka yük kamyonu ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu kamyon sürücüsü M.Ç., yanında bulunan oğlu ve tanker sürücüsü H.T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahada yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla en yakın hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.

kaza anı kamerada:

Kavşakta yaşanan çarpışma anına ait görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın kavşağa girme ve çarpışma anı ile kamyonun çarpmanın etkisiyle şarampole yan devrilmesi yer aldı. Görüntüler, kazanın dinamikleri ve araçların çarpışma açıları hakkında görsel kayıt sağladı.

müdahale ve inceleme:

Gelendost Bölge Trafik Polis, Yalvaç itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı ve kara yolunda kontrollü geçiş sağlandı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Gelendost Bölge Trafik ekipleri tarafından soruşturma ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, olayla ilgili görgü ve kamera kayıtlarının incelendiğini, kazanın nedenine ilişkin bulgular elde edilmesi halinde kamuoyuna bilgi verileceğini bildirdi.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE KAMYON İLE SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TANKERİ KAVŞAKTA ÇARPIŞTI. KAZADA KAMYON SÜRÜCÜSÜ, OĞLU VE TANKER SÜRÜCÜSÜ OLMAK ÜZERE 3 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI İSE İŞ YERİ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.