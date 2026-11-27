Kağıthane'de yıllar sonra aydınlanan faili meçhul vakalar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbarî çalışmalar sonucu, Kağıthane'de 2004 ve 2005 yıllarında aile apartmanında gerçekleşen ve uzun süre faili meçhul kalan üç çocuk cinayeti çözüme kavuştu.

Öncelikli incelemeler, 16 Mart 2005 tarihinde kaybolan ve 22 Mart 2005'te aile apartmanının boşluğunda cansız bedeni bulunan 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol olayının yeniden soruşturulmasıyla başladı.

soruşturmanın yeniden açılması:

Jandarma ekiplerinin istihbarî takibiyle dosya derinleştirildi ve yürütülen teknik ile görgü çalışmaları sonucunda olaylarda bir seri izine rastlandı. Yapılan tespitlere göre Yusuf Akyol'un ölümünde failin, anneleri A.A. olduğu belirlendi.

Soruşturmanın ileri safhalarında, A.A.'nın yalnızca kendi çocuğunu öldürmekle kalmayıp; bir yıl önce eltisinin çocuğunu ve 2004 yılında amcasının çocuğunu öldürdüğü yönünde bulgular ortaya çıktı.

operasyon ve gözaltılar:

İstihbarî verilerin değerlendirilmesi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Operasyon kapsamında A.A. ve bir yakın akrabası İstanbul'da gözaltına alındı.

Olayların örtbas edilmesine karıştıkları belirlenen diğer beş şüpheli ise Bitlis'te yakalanarak İstanbul'a getirildi ve adli süreç başlatıldı.

Jandarma kaynakları, soruşturmanın sürdüğünü, adli işlemler ve detaylı incelemelerin devam ettiğini bildirdi. Olay aile içinde yaşanmış olması ve uzun süre gizlenmesi nedeniyle soruşturma titizlikle yürütülüyor.

Kağıthane’de aydınlatılan faili meçhul cinayetlerin arkasından seri katil çıktı