Malatya Millet Bahçesi yenileme çalışmalarına hız verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası geçici ticaret alanı olarak kullanılan konteyner çarşının tahliyesinin tamamlanmasının ardından Malatya Millet Bahçesinde kapsamlı bir bakım ve yenileme programı başlattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, alanın yeniden kent yaşamına kazandırılmasını amaçlıyor.

Konteyner tahliyesinin ardından gelen düzenlemeler:

Konteyner çarşının kaldırılmasıyla birlikte parkın kullanımı için gerekli fiziksel hazırlıklar hızla ilerliyor. Ekipler, zaman içinde yoğun kullanımdan dolayı yıpranan alanlarda bakım ve onarım gerçekleştiriyor; bu kapsamda yürüyüş yolları, aydınlatma ve sulama sistemleri yenileniyor. Amaç, ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir ortam sunmak.

Yapılan çalışmalar sadece altyapı odaklı değil; çim alanlar ve yeşil doku da yeniden düzenleniyor. Parkın estetik bütünlüğünü sağlamak için kent mobilyaları gözden geçirilip yenileniyor, tematik bahçeler ve dinlenme alanları düzenleniyor.

Hedeflenen kullanım biçimleri ve hizmet kalitesi:

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi'ni ailelerin huzurla vakit geçirebileceği, çocukların güvenle oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği ve vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirebileceği bir yaşam alanı haline getirmeyi hedefliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent yeşil dokusunu korumaya ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeleri titizlikle uyguluyor.

Yürütülen bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları tamamlandığında Malatya Millet Bahçesi, şehrin önemli yeşil alanlarından biri olarak daha modern, estetik ve fonksiyonel bir görünüme kavuşacak ve vatandaşların kullanımına yeniden sunulacak.

MALATYA MİLLET BAHÇESİ YENİLENİYOR