Merkezde neler var:

Isparta Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi'nin yapımı tamamlandı. Tesis, 8 bin 500 metrekare kapalı alan üzerinde inşa edildi ve atölye ve eğitim odaları, hidroterapi havuzları, kapalı spor salonu, fitness salonları ile çok amaçlı bir konferans salonunu barındırıyor. Ayrıca tesisin ön cephesinde UEFA standartlarında bir saha, arka bölümünde ise engelsiz çocuk oyun parkı ve basketbol sahası yer alıyor.

Gökgöz: Türkiye'de ikinci büyüklüğe sahip tesis:

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, incelemelerin ardından projenin nüfus ölçeğinde Türkiye'de ikinci büyüklüğe sahip olduğunu belirtti. Gökgöz, "Bu tesisin şehrimize, engelli bireylerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman gençlerin hizmetinde olan Isparta Belediyemizle hem genç bireylerimizin burada barındıracak bir tesise kavuşmanın hem de aktiviteden tüm engelli bireylerimizin de faydalanabilmesi adına böyle bir tesisi Isparta’mıza kazandırıyoruz," dedi. Gökgöz ayrıca projenin tahsisinde ve gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve önceki dönem Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile şimdiki Bakan Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto ve Cumhurbaşkanına şükranlarını iletti.

Başdeğirmen: Kullanıma kısa süre içinde açılacak:

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise merkezin şu anda temizlik aşamasında olduğunu ve yaklaşık bir ay içinde kullanılabilir hale geleceğini söyledi. Başdeğirmen, "Buraya çok emek verdik, emeğimizin karşılığını aldık. Bir önceki ve şimdiki Gençlik ve Spor Bakanlarımızla ekipleri ile Spor Toto Başkanlığı imkanlarıyla güzel bir tesis yapma imkânı bulduk," ifadelerini kullandı.

Başdeğirmen, tesisin hem engelli vatandaşların aktivite yapabileceği, kendilerini geliştirebileceği ve sağlıklı yaşama erişebileceği çok sayıda alana sahip olduğuna dikkat çekti. Projenin Isparta için önemli ve nadir bir yatırım olduğunun altını çizen başkan, tesisin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Isparta Belediyesinin ortak koordinasyonuyla hizmete gireceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, AK PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ MEHMET UĞUR GÖKGÖZ İLE BİRLİKTE YAPIMI TAMAMLANAN ENGELSİZ GENÇLİK VE YAŞAM MERKEZİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU