olayın geçtiği yer ve an:

İstanbul Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nda saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan T.E. henüz belirlenemeyen bir nedenle bina içinde kendini silahla vurdu.

Olay sırasında binada bulunan diğer çalışanlar, silah sesi duyarak durumu fark etti ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalede T.E.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma gerçekleştirirken, yapılan incelemelerin ardından T.E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yetkililer, olayın nedeni ve koşullarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

STANBUL ADALET SARAYI EK HİZMET BİNASI'NDA KENDİNİ SİLAHLA VURAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ T.E. HAYATINI KAYBETTİ.