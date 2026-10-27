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Boğazkale'de sonbahar kartpostalı: Hattuşa ve Hoşur arasında renk şöleni

Çorum Boğazkale'de ağaçların sarı, turuncu ve kahverengiye bürünmesi Hattuşa Japon Bahçesi ve Hoşur Şelalesi yürüyüşlerini büyülüyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:56

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Boğazkale'de sonbahar kartpostalı: Hattuşa ve Hoşur arasında renk şöleni

Boğazkale'de sonbahar kartpostalı

Çorum’un Boğazkale ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlar, sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünerek ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Bölgenin doğası, ağaçların yaprak değişimiyle adeta tabloyu andıran renk geçişleri sergiliyor.

sonbaharın renkleri:

Ilçede özellikle Hattuşa Japon Bahçesi çevresindeki yürüyüş yolları ve Hoşur Şelalesi mevkileri, ağaçların renklenmesiyle farklı açılardan fotoğraflanabilecek kartpostallık görüntüler veriyor. Yaprakların oluşturduğu halımsı örtü ve dalların kontrastı, bölgeyi sonbahar fotoğrafçıları için cazip kılıyor.

gezinti ve görüntüleme olanakları:

Yürüyüş güzergahları boyunca doğanın sunduğu görsel zenginlik, ziyaretçilere dinlendirici bir deneyim sağlıyor. Bölgedeki manzara, yerden izlenebileceği gibi çekilen hava görüntüleriyle de renklerin dağılımını ve alanın dokusunu daha geniş perspektifte gösteriyor. Bu yönüyle Boğazkale, mevsimin fotoğraf ve doğa meraklıları için öne çıkıyor.

Sonbahar manzaralarının ortaya koyduğu estetik değer, ilçenin doğal alanlarını keşfetmeyi sevenler için keyifli bir dönem olduğunu bir kez daha gösteriyor.

ÇORUM&#039;DA SONBAHARIN GELİŞİ DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ÇORUM'DA SONBAHARIN GELİŞİ DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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