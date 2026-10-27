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İthal damızlıklarda kimlik ve hastalık taraması sahada sürüyor

Sinanpaşa'da ithal damızlık sığırların kimlik, kayıt ve sağlık kontrolleri yapılıyor; kan numuneleriyle bulaşıcı hastalık takibi ve hayvan refahı sağlanıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Aslı Han

İthal damızlıklarda kimlik ve hastalık taraması sahada sürüyor

Çalışmanın kapsamı ve yürütücüleri:

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde ithal damızlık sığırlarla ilgili tespit ve sağlık kontrolleri devam ediyor. Çalışmalar, Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki hayvan sağlığı personelleri tarafından saha şartlarında yürütülüyor.

Uygulanan işlemler ve yöntemler:

Denetim sırasında işletmelerde hayvanların kimlik ve kayıt bilgileri detaylı biçimde inceleniyor ve hayvanların genel sağlık durumu değerlendiriliyor. Ayrıca bulaşıcı hayvan hastalıklarının takibi amacıyla hayvanlardan kan numuneleri alınıyor ve gerekli laboratuvar incelemelerine yönlendiriliyor.

Amaç ve beklenen sonuçlar:

Gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla hedeflenen, hayvan sağlığının ve refahının korunması ile bulaşıcı hastalıklarla etkin mücadelenin sağlanmasıdır. Bu denetimler aynı zamanda sürdürülebilir hayvansal üretimin desteklenmesi ve sürülerin izlenebilirliğinin güçlendirilmesine katkı veriyor.

Yetkililer, saha çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, tespit ve kontrollerin devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN SİNANPAŞA İLÇESİNDE İTHAL DAMIZLIK SIĞIRLARA YÖNELİK TESPİT VE SAĞLIK KONTROLÜ...

AFYONKARAHİSAR’IN SİNANPAŞA İLÇESİNDE İTHAL DAMIZLIK SIĞIRLARA YÖNELİK TESPİT VE SAĞLIK KONTROLÜ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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