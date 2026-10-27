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Doğu Anadolu'da öğleden sonra sağanak ve yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde öğleden sonra Erzincan ve Erzurum çevrelerinde sağanak; Bayburt'ta gece sis ve rüzgar uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğu Anadolu'da öğleden sonra sağanak ve yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji uyarısı: bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar konusunda uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülüyor.

yağış ve görünürlük beklentisi:

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve Erzurum çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Bayburt ve çevresinde de sağanakların görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor, bu da görüş mesafesini olumsuz etkileyebilir.

rüzgar ve olası etkiler:

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Uzmanlar, özellikle Erzincan ve çevrelerinde rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olabileceğini vurguladı. Bu durumun çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer vatandaşları ve sürücüleri ani kuvvetli rüzgar ile yağışa karşı tedbirli olmaya, gevşek maddelerin sabitlenmesine, sürüşte hız ve takip mesafesine dikkat edilmesine çağırdı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DOĞU ANADOLU&#039;NUN KUZEY VE DOĞU KESİMLERİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ VE...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DOĞU ANADOLU'NUN KUZEY VE DOĞU KESİMLERİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISINDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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