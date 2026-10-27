OMÜ, gençlere 3 bin 312 kişilik İŞKUR destekli çalışma fırsatı sunuyor

Başvuru süreci ve hedefleri:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan iş deneyimi kazanmalarını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı için başvuru sürecini başlattı. Programa toplam 3 bin 312 kontenjan ayrıldı ve başvurular 27-31 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR platformları üzerinden alınacak. Üniversite, programın gençlerin iş gücü piyasasına uyumunu kolaylaştırmayı hedeflediğini vurguluyor.

Çalışma günleri ve ücretlendirme:

Kabul edilen öğrenciler programa katıldıklarında haftada en fazla üç gün görev yapabilecek. Katılımcılara her gün için 1.375 TL harçlık ödenecek; örnek hesaplama ile ayda 14 gün çalışan bir öğrencinin aylık kazancı yaklaşık 19.250 TL seviyesine ulaşabilecek. Ayrıca program kapsamında katılımcıların %5,5 oranındaki iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

Kimler başvurabilecek ve gelir şartı:

Programa başvurabilmek için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, İŞKUR kaydı bulunması, 18 yaşını tamamlamış olmaları ve OMÜ'de örgün eğitim (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) görüyor olmaları gerekiyor. Açık öğretim, uzaktan eğitim alanlar ile kaydını donduran öğrenciler başvuru yapamayacak. Adayların yaşlılık veya malullük aylığı almaması, son 1 ay içinde sigortalı çalışmamış olması ve program başlama tarihinde de sigorta kaydının bulunmaması şartı aranıyor.

Hane halkının toplam aylık gelirinin, net asgari ücretin üç katını aşmaması gerekiyor; ancak yurtlar, sığınma evleri ve benzeri toplu yaşam alanlarında kalan öğrenciler bu gelir şartından muaf tutulacak.

Başvuru kanalları ve kura süreci:

Öğrenciler başvurularını İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR e-Şube, İŞKUR Mobil uygulaması veya ALO 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek. Kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda katılımcılar noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek; kura çekimi OMÜ'nün resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Kesin listelerin netleşmesinin ardından hak kazanan öğrencilerden adli sicil kaydı, sağlık raporu, SGK dökümü, nüfus kayıt örneği ve gelir belgeleri istenecek.

ÖĞRENCİLERİN İŞ GÜCÜ PİYASASINA UYUMUNU KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLEYEN PROGRAM KAPSAMINDA KABUL EDİLEN ADAYLAR, HAFTADA EN FAZLA 3 GÜN GÖREV YAPABİLECEK. KATILIMCILARA KATILDIKLARI HER GÜN İÇİN 1.375 TL HARÇLIK ÖDENECEK; BÖYLECE AYDA 14 GÜN ÇALIŞAN BİR ÖĞRENCİNİN AYLIK KAZANCI YAKLAŞIK 19 BİN 250 TL’Yİ BULACAK. AYRICA KATILIMCILARIN YÜZDE 5,5 ORANINDAKİ İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ DE KARŞILANACAK.